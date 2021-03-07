　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓新冠今增416例！接種疫苗「死亡」者累計8人　31萬人完成接種

▲▼南韓近期單日新增病例維持3、400多人，圖為首爾中區臨時篩檢站。（圖／達志影像）

▲南韓近期單日新增病例維持3、400多人，圖為首爾中區臨時篩檢站。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）近期疫情不上不下，單日新增病例數每日持續維持3、400多人規模，不過即使假日篩檢數量較少，卻還是維持與平日相同規模，使當局擔憂疫情恐有近一步擴散的可能，全國各地傳出家族親友聚會、職場、外籍移工等零星群聚感染。另外，南韓已有超過30萬人完成新冠疫苗接種。

根據《韓聯社》報導，截至7日0時為止，南韓今（7）日上午9時30分共通報416起新增病例，其中399例為境內感染、17例為境外移入，同時新增2例死亡。目前南韓共累計92471例確診、1634例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增323例（首爾佔127例、京畿道佔169例、仁川佔27例）；慶尚北道新增11例；江原道新增10例；大邱、忠清北道新增8例；釜山、忠清南道、全羅南道各新增6例；全羅北道新增5例；光州、濟州島各新增4例；慶尚南道新增3例；蔚山、世宗各新增2例；大田新增1例。

從主要群聚感染案例來看，仁川市彌鄒忽區家族親友聚會累計10例；京畿道抱川市親友聚會累計10例；京畿道軍浦市親友聚會累計11例；忠清北道陰城郡玻璃製造工廠累計18例；濟州島濟州市酒店累6例、保齡球館累計8例；京畿道東豆川市外籍人士例行篩檢中驗出18例，共累計132例。

▲▼南韓至今已累計超過30萬人完成新冠疫苗接種。（圖／路透社）

▲南韓至今已累計超過30萬人完成新冠疫苗接種。（圖／路透社）

南韓從2月26日起開放民眾依序接種阿斯利康（AZ）疫苗、27日起接種輝瑞疫苗。根據當局統計，昨（6）日有1萬7131人接種疫苗，而經過9天、截至7日0時為止，全國共累計31萬4656人完成疫苗接種，接種率為全國總人口5200萬的0.61%。

另外，施打新冠疫苗後所引起的異常反應，7日新增806件，其中有9例出現嚴重過敏性休克（Anaphylaxis）、2例住進加護病房，其他794例為頭痛、發燒等較輕微症狀，同時新增1起死亡案例。截至7日0時為止，南韓全境共累計通報3689起施打疫苗後出現副作用等異常反應，占總接種人口比率為1.17%，同時累計8人死亡，大部分死者先前皆有慢性疾病。

►南韓新冠今增424例！15萬人完成疫苗接種...總理承諾釐清「死因」
►南韓新冠AZ疫苗接種1日內再爆3死！20多歲女罹「癲癇」猝死

聽Podcast掌握國際局勢

ET快訊
5歲龍鳳胎結婚　爸媽逼成親：他們是前世戀人
訂2人房「交待要加床」　一開門想下跪了
台南停車場撞殺慘死　死者告別式「上百名兄弟湧現」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

消耗量僅次於水！「地球1資源」消失中　未來恐現爆炸性需求

5歲龍鳳胎結婚了！爸媽為「消業障」狂逼成親：他們是前世戀人

美韓明進行聯合軍演！拜登就任首場軍演規模遭縮減　嚴防北韓挑釁

他入住Airbnb傳怪聲…通風口竟藏「秘密房」　網嚇瘋：在拍恐怖片

搭地鐵被推倒硬上！巴黎妹慘遭強逼吞吐　噁男落網竟是11次慣犯

哈利梅根大爆「王室宮鬥秘辛」！　CBS狂砸2.5億搶播專訪

南韓新冠今增416例！接種疫苗「死亡」者累計8人　31萬人完成接種

緬甸19歲少女疑遭開棺…「血手套」掛墓碑！軍警秘密偷屍目的曝光

激進青年黨劫獄射殺7駐軍「釋放至少400囚」　倖存獄警：現場像地獄

百年祖屋失火40歲殘疾兒受困！　八旬嬤急壞衝火場被阻止

正妹穿超高衩逛夜市「前後一條線」　整個屁股露出來..路人看傻：哇靠！

莊凌芸親吐高中遭霸凌　哭著讀信給爸爸「抱歉很多事沒告訴你」

國中生夾滷味僅30元「遭拒賣」　老闆還原狀況大逆轉：被人誣賴

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

排隊等車位遭開「違停紅單」！ 民眾不服申訴...警：已超出白線

到高雄「見網友」等3天3夜被放鳥　癡情女沒錢回家...暖警資助買車票

王嘉爾穿上短袖..精壯身材全都露　仁川機場出境「鞠躬感謝大家」

那英《浪姐2》催婚容祖兒　「這麼大了還不結」現場直接徵友XD

莊凌芸相驗結果出爐！ 媽崩潰哭倒父親看監視器畫面心碎

蕭敬騰做美甲...「泡手水」他問「是湯嗎」　玖壹壹春風再告白張景嵐：財產都過給她

消耗量僅次於水！「地球1資源」消失中　未來恐現爆炸性需求

5歲龍鳳胎結婚了！爸媽為「消業障」狂逼成親：他們是前世戀人

美韓明進行聯合軍演！拜登就任首場軍演規模遭縮減　嚴防北韓挑釁

他入住Airbnb傳怪聲…通風口竟藏「秘密房」　網嚇瘋：在拍恐怖片

搭地鐵被推倒硬上！巴黎妹慘遭強逼吞吐　噁男落網竟是11次慣犯

哈利梅根大爆「王室宮鬥秘辛」！　CBS狂砸2.5億搶播專訪

南韓新冠今增416例！接種疫苗「死亡」者累計8人　31萬人完成接種

緬甸19歲少女疑遭開棺…「血手套」掛墓碑！軍警秘密偷屍目的曝光

激進青年黨劫獄射殺7駐軍「釋放至少400囚」　倖存獄警：現場像地獄

百年祖屋失火40歲殘疾兒受困！　八旬嬤急壞衝火場被阻止

田中將大睽違2680天日職登板　聽敵隊球迷歡呼聲「很幸福」

鑿井、祈雨救水情...賴士葆：蔡政府最愛吹牛的「超前佈署」在哪裡

消耗量僅次於水！「地球1資源」消失中　未來恐現爆炸性需求

睽違20年！動物園石虎誕「三胞胎寶寶」　柯文哲曝「見客時間」

星・變美／朴信惠「3招」狠甩嬰兒肥，美貌再升級！

呂秀蓮談藻礁公投：維護生態、綠色能源兩大利益衝突

18.8萬！三陽黃牌重機「MAXSYM 400」大改款　還有48期0利率

快訊／油價明天起上漲0.1元「加油要快！」　柴油站上每公升23元大關

英鬥扒大碗公暴力討食！　背擠「N層米其林」笑噴網：好肥好想捏

肥美螃蟹剝開爆蟹膏！台中高CP值海鮮粥　Q嫩龍蝦＋草蝦炸出海味

「牙齦抹煞車油」止牙痛！開洞膿狂洩 他臉腫2倍...口腔塞滿惡臭膿包醫嚇歪

國際熱門新聞

全球瘋疫苗　印度神童警告：問題會更多

「福原愛出軌」登日雅虎首頁頭條！網開砲

幽靈船飄浮空中　氣象專家解答了

爛醉女落軌...痛到扶月台　下秒被火車撞死

緬甸示威出奇招！軍警一看到女人裙就怕

緬甸少女遭開棺偷屍　血手套掛墓碑

南韓千年古寺燒毀！竟是爛醉僧侶「吵架縱火」

歷屆長相超NG！　日大學小姐今年美翻眾人

8歲童陪父釣魚慘遭生吞！巨鱷胃裡驚見完整全屍

她好心問暖…下秒慘遭浪漢「公園性侵」

澳洲科學團隊發現「地球內有第五層結構」

26光年「超級地球」可能有大氣層

長太醜只能當魯蛇！他怒砸48萬整成花美男

耗時12小時！美參院通過1.9兆美元紓困案

更多熱門

相關新聞

歷屆長相超NG！　日大學小姐今年美翻眾人

歷屆長相超NG！　日大學小姐今年美翻眾人

日本選美常因官方的審美眼光「與眾不同」，被網友無情痛批，也已被不少人視為正常；然而今年3月的日本大學小姐選美皇后一出爐，卻讓眾人跌破眼鏡，因為這位00後的神谷明采閃亮動人，瞬間迷倒眾網友。轉貼消息的網友也表示「這次應該及格了吧」，留言紛紛高潮。

瑞典百人上街反防疫　6員警受傷

瑞典百人上街反防疫　6員警受傷

南韓KF-X「無法全隱形　美國卡韓1關鍵技術

南韓KF-X「無法全隱形　美國卡韓1關鍵技術

「福原愛出軌」登日雅虎首頁頭條！網開砲

「福原愛出軌」登日雅虎首頁頭條！網開砲

西班牙葡萄牙5月迎接已打疫苗英旅客入境

西班牙葡萄牙5月迎接已打疫苗英旅客入境

關鍵字：

日韓要聞世界疫情新冠肺炎新冠疫苗阿斯利康AZ輝瑞疫苗過敏休克死亡異常反應

讀者迴響

熱門新聞

女歌手相驗結果出爐　親友曝父呼巴掌原因

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

殺到高雄見「網公」被放鴿子！癡情女等3天3夜

日本記者爆「福原愛事件有內幕」！疑遭男友人出賣

練舞室拍照撞鬼！「詭異男孩」鏡牆蹲坐

小薰當媽了！兒子今年上大學

廢墟探險真遇見白骨屍　萬人看直播鼻酸

全球瘋疫苗　印度神童警告：問題會更多

閃亮亮曝與莊凌芸「最後對話」！

祈雨法會前中台灣大雨！網嗨：有救了

日人比台人更氣福原愛？網曝原因

「福原愛出軌」登日雅虎首頁頭條！網開砲

情侶結婚用LINE告知被嫌沒禮貌！阿姨唱衰：不祝福

長髮妻「穿睡衣」上床！丈夫一看嚇軟

夜闖廢墟驚見白骨屍！台南警找到身份證

更多

最夯影音

更多
正妹穿超高衩逛夜市「前後一條線」　整個屁股露出來..路人看傻：哇靠！

正妹穿超高衩逛夜市「前後一條線」　整個屁股露出來..路人看傻：哇靠！
莊凌芸親吐高中遭霸凌　哭著讀信給爸爸「抱歉很多事沒告訴你」

莊凌芸親吐高中遭霸凌　哭著讀信給爸爸「抱歉很多事沒告訴你」

國中生夾滷味僅30元「遭拒賣」　老闆還原狀況大逆轉：被人誣賴

國中生夾滷味僅30元「遭拒賣」　老闆還原狀況大逆轉：被人誣賴

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

排隊等車位遭開「違停紅單」！ 民眾不服申訴...警：已超出白線

排隊等車位遭開「違停紅單」！ 民眾不服申訴...警：已超出白線

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面