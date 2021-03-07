南韓新冠今增416例！接種疫苗「死亡」者累計8人　31萬人完成接種

▲南韓近期單日新增病例維持3、400多人，圖為首爾中區臨時篩檢站。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）近期疫情不上不下，單日新增病例數每日持續維持3、400多人規模，不過即使假日篩檢數量較少，卻還是維持與平日相同規模，使當局擔憂疫情恐有近一步擴散的可能，全國各地傳出家族親友聚會、職場、外籍移工等零星群聚感染。另外，南韓已有超過30萬人完成新冠疫苗接種。

根據《韓聯社》報導，截至7日0時為止，南韓今（7）日上午9時30分共通報416起新增病例，其中399例為境內感染、17例為境外移入，同時新增2例死亡。目前南韓共累計92471例確診、1634例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增323例（首爾佔127例、京畿道佔169例、仁川佔27例）；慶尚北道新增11例；江原道新增10例；大邱、忠清北道新增8例；釜山、忠清南道、全羅南道各新增6例；全羅北道新增5例；光州、濟州島各新增4例；慶尚南道新增3例；蔚山、世宗各新增2例；大田新增1例。

從主要群聚感染案例來看，仁川市彌鄒忽區家族親友聚會累計10例；京畿道抱川市親友聚會累計10例；京畿道軍浦市親友聚會累計11例；忠清北道陰城郡玻璃製造工廠累計18例；濟州島濟州市酒店累6例、保齡球館累計8例；京畿道東豆川市外籍人士例行篩檢中驗出18例，共累計132例。

▲南韓至今已累計超過30萬人完成新冠疫苗接種。（圖／路透社）

南韓從2月26日起開放民眾依序接種阿斯利康（AZ）疫苗、27日起接種輝瑞疫苗。根據當局統計，昨（6）日有1萬7131人接種疫苗，而經過9天、截至7日0時為止，全國共累計31萬4656人完成疫苗接種，接種率為全國總人口5200萬的0.61%。

另外，施打新冠疫苗後所引起的異常反應，7日新增806件，其中有9例出現嚴重過敏性休克（Anaphylaxis）、2例住進加護病房，其他794例為頭痛、發燒等較輕微症狀，同時新增1起死亡案例。截至7日0時為止，南韓全境共累計通報3689起施打疫苗後出現副作用等異常反應，占總接種人口比率為1.17%，同時累計8人死亡，大部分死者先前皆有慢性疾病。

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