緬甸軍「夜間突襲抓人」爆槍響！示威者白天被盯上　男星也被帶走

▲緬甸軍警6日晚間在仰光多個地區進行突襲行動。(圖/翻攝自推特/@Crystal21051631)

記者葉睿涵/編譯

緬甸軍方對反政變示威進行的血腥鎮壓越演越烈,他們除了在仰光三橋區6日的示威活動上使用催淚瓦斯和閃光彈驅趕抗議人士外,安全部隊也在晚間進行突襲,趁著夜幕來臨逮捕了不少白天時被盯上的人們,甚至還有目擊者表示,軍警曾在現場開槍射擊。

Tonight happened in Dagon Tsp,Yangon(around 10:30PM): Military Terrorists raided NLD Municipal Chairman's house.A resident told me that since they didnt find him,they kidnapped his 2 sons.

Stop night arrests!!



IMPLEMENT R2P#WhatsHappeningInMyanmar#Mar6Coup pic.twitter.com/jUf4Qecm6k — Dandanie Myanmar (@DandanieMyanmar) March 6, 2021



#Myanmar citizens adhere to nightly curfew by staying indoors but police/#military are shooting at apartments. Person who sent me video said this is Lanmadaw, downtown #Yangon. Told me they shot for about 30 minutes & arrested 3 people in neighbourhood #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/1A6mgHeIn9 — May Wong (@MayWongCNA) March 6, 2021

據路透社報導,軍警人員在6日深夜對仰光數個地區進行了夜間突襲,甚至還傳出開槍射擊事件。凱奧克他達區(Kyauktada)居民指出,軍方在6日晚間至少逮捕了3名當地人,但他們不知道這些人士被逮捕的原因,只聽見街上傳來家屬們的哭喊聲。

Our night aren't save anymore!!

Military arrested innocent people who involve CDM and protesters tonight!#WhatsHappeningInMyanmar#Mar6Coup pic.twitter.com/ihKsWDGyCP — paing_takhon_Intel_fanpage (@takhon_intel) March 6, 2021

一名無助的女子在其父兄被帶走後,大聲哭道,「他們要帶走我的爸爸和哥哥,難道沒有人會來幫助我們嗎?你別想碰我爸和我哥,如果你非要帶他們走的話,那你把我們也帶走好了。」據悉,這名女子的父親是一名演員,但他目前下落未明。

緬甸無黨籍議員西圖貌(Sithu Maung)在Facebook上po文指出,軍方也曾前往班貝坦區(Pabedan)尋找為翁山蘇姬的全國民主聯盟(NLD)效力的一名律師。在找尋未果後,律師的兄弟慘遭軍人毒打,現場有傳出槍聲。

軍方發言人至今尚未就此事作出任何回應,但緬甸政治犯援助協會(AAPP)統計顯示,軍方已逮捕超過1700人;聯合國也表示,目前已有50多名抗議者死亡。儘管如此,7日早上仍有成千上萬的抗議人士在緬甸街頭遊行示威。

