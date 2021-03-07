搭地鐵被推倒硬上！巴黎妹慘遭強逼吞吐　噁男落網竟是11次慣犯

▲法國一名年輕女子在地鐵行經羅浮宮附近的地鐵站時，遭一名變態男子性侵。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

法國一名22歲女子3月1日晚間在巴黎乘搭地鐵7號線時，竟在地鐵內遭一名25歲變態男子性侵。警方隔天在同一條地鐵路線上捕獲此男，並將其強制送院治療。

綜合《巴黎人報》、《西南報》等當地媒體報導，受害人在凌晨12點10分左右，搭上開往拉庫爾訥沃（La Courneuve）的地鐵。當地鐵行至羅浮宮附近的「皇家宮-羅浮宮站」（Palais Royal - Musée du Louvre）時，一名男子突然向她走來，並問她是否能與為自己來點性服務，還表示自己可以給她一些錢。

▲男子在金字塔站下車並迅速逃走。（圖／翻攝自維基百科）

女子聞言憤怒地拒絕對方，但男子這時卻突然變得十分暴力，不止強迫對方為他進行口交，還推倒女子並將其強壓身下性侵。同車的一對夫婦眼看事情不對勁，立即出面阻止男子的施暴行為，並嚇跑了他。男子在下一站的「金字塔站」（Pyramides）下車，並迅速逃走。

趕來的警消人員立刻將受驚的女子送往巴黎主宮醫院（Hôtel-Dieu）接受檢查與治療。區域運輸局（SRT）的調查人員從目擊者那裡獲得了對嫌犯的描述，並在調閱監視器畫面後鎖定嫌犯。隔天一早，他們在同一條地鐵路線的「夏特雷站」（Châtelet）捕獲該男。

據警方表示，嫌犯遭拘留後一直保持沉默，但這名男子此前已因暴力行為和性犯罪而被捕11次。由於嫌犯的精神狀態不穩定，他目前正在醫院接受治療，警方也還未召開聽證會。

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