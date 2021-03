5歲龍鳳胎結婚了！爸媽為「消業障」狂逼成親：他們是前世戀人

記者吳美依/綜合外電報導

泰國一對年僅5歲的龍鳳胎在家中舉辦豪華婚禮,親友們紛紛到場,開心獻上祝福。他們的父母相信,兒女上輩子就是戀人,卻無法修成正果,所以今世才會同時出生,且將被戀情受阻所產生的「業障」影響,唯有結婚才能化解厄運。

綜合外媒報導,2名孩童4日被父母強迫成婚,親友們不僅協助準備女孩嫁妝,也開心出席典禮,隨著音樂跳舞、遊行同樂,甚至還有佛教僧侶到場誦經祝福。但是,這場「婚禮」僅有儀式目的,在法律上不具效力。

Five-year-old Thai twins get MARRIED because their Buddhist parents believe they were lovers @DailyMailUK https://t.co/ltg7Qw5Ndi