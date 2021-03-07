5歲龍鳳胎結婚了！爸媽為「消業障」狂逼成親：他們是前世戀人

記者吳美依／綜合外電報導

泰國一對年僅5歲的龍鳳胎在家中舉辦豪華婚禮，親友們紛紛到場，開心獻上祝福。他們的父母相信，兒女上輩子就是戀人，卻無法修成正果，所以今世才會同時出生，且將被戀情受阻所產生的「業障」影響，唯有結婚才能化解厄運。

綜合外媒報導，2名孩童4日被父母強迫成婚，親友們不僅協助準備女孩嫁妝，也開心出席典禮，隨著音樂跳舞、遊行同樂，甚至還有佛教僧侶到場誦經祝福。但是，這場「婚禮」僅有儀式目的，在法律上不具效力。

Five-year-old Thai twins get MARRIED because their Buddhist parents believe they were lovers @DailyMailUK https://t.co/ltg7Qw5Ndi — Global News Thailand (@GlobalNewsTH) March 6, 2021

父母堅稱，如果孩子們沒有趁早結婚，將無法健康長大，甚至被前世戀情帶來的厄運糾纏一輩子。

31歲爸爸解釋，「我們這麼做只是為了確保孩子安全，不希望他們生病。而且，就算我們遵循這個傳統，也不會有什麼損失」。

30歲的媽媽認為，雖然生下雙胞胎非常幸運，「但也很擔心業障從前世跟著他們而來。我們相信，他們應該為了消除業障而結婚」。

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