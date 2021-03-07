醫開刀「手術棉片」忘拿出！她肚子痛爆　苦撐1年半慘死

▲印度2名婦產科醫師開刀，竟把手術用棉片忘在患者體內，導致該病人死亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

印度孟買發生一起離譜事件。45歲家庭主婦甘加桑（Ganga Sen）經期異常大量出血，就診後被醫師判定必須切除子宮。但是，她術後卻時常腹痛，接受電腦斷層掃描檢查，才發現婦產科醫師把手術用棉片忘在體內，儘管再度動刀移除異物，卻仍不幸死亡。

The Times Now、《印度時報》報導，甘加桑2019年1月接受子宮移除手術，此後多次回診，希望解決腹痛問題，醫師卻認為這是術後正常反應， 只開立抗生素藥物。她的情況持續惡化，先後前往多間醫院就診，最後才在齋浦爾（Jaipur）的JK醫院（JK Hospital）發現病因並取出異物，最後仍於2020年7月死亡。

孟買政府醫學院的專家小組6日宣布，他們審查患者病歷後認定，2名婦產科醫師在手術期間發生疏忽，導致甘加桑死亡。警方已將涉案醫師登記在案，並且展開調查。

甘加桑的兒子拉胡爾（Rahul）回憶，母親取出異物的手術過程被拍攝下來，「醫師拿出棉片，告訴我們感染的程度」。他說，過去2年的生活彷彿一場惡夢，全家人為了救治母親，已經花光所有積蓄。

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