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激進青年黨劫獄射殺7駐軍「釋放至少400囚」　倖存獄警：現場像地獄

▲▼索馬利亞激進組織青年軍（al-Shabab）。（圖／達志影像／美聯社）

▲索馬利亞激進組織青年黨，經常犯下劫獄或是強行擄走民人的罪刑。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

索馬利亞邦特蘭州（Puntland）最大城博薩索（Bosaso）日前發生劫獄案，伊斯蘭激進組織青年黨（Al-Shabab）宣稱攻陷監獄後，共殺死7名軍人，並成功救出至少400名囚犯，其中大部分是組織成員。索馬利亞官方尚未就此回應，也未證實青年黨宣稱的人數。

根據「Arab News」報導，獄警阿布迪（Mohamed Abdi）私下接受訪問時表示，4日晚間多名裝備齊全的武裝份子從不同方向向監獄進攻，「我們有進行反擊，但最終他們還是利用爆炸攻進監獄內部。他們釋放了囚犯，還把多數人都帶走。」

阿布迪回憶，「那是一場地獄一般的交火，我就在裡面和他們對戰，我們損失了5名軍人。」他說另外2人原先被派往支援其他獄警，但在馳援途中車輛被縱火，受困車內身亡。

青年黨宣稱組織內的戰士的確犯下該起劫獄攻擊，他們釋放的囚犯至少400人。青年黨軍事行動發言人穆薩（Abdiasis Abu Musab）告訴路透社，「被救出的囚犯有男有女，他們是被關在裡面超過10年的青年黨成員。」

博薩索警方指揮官阿里（Hussein Ali）表示，警方已經展開行動，將會一一將逃跑以及被青年黨帶走的囚犯逮回監獄。

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