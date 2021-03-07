耗時12小時！美參院通過1.9兆美元紓困案　交回眾院重新投票

▲投票通過，民主黨席上響起一片掌聲。（圖／翻攝自YouTube國會投票畫面）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國參議院歷時近12小時的馬拉松議程後，針對總統拜登和民主黨版本的1.9兆美元（約新台幣）振興經濟紓困案提出修正，並通過最新修正版法案，送回眾議院通過後即可呈交拜登簽署生效。此次法案共和、民主黨各有議員提出修正，協商結果白宮已表態支持修正後的版本。

綜合外電報導，參議院的投票結果原定美東時間周五（5日）出爐，但因為雙方議員均對紓困案內容提出異議，導致時程拉長。共和黨參議員全數反對拜登紓困案，在議程中進行冗長辯論，耗時超過10小時；投票時民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）則對失業救濟的內容提出異議，形成關鍵一票，兩黨紛紛上前遊說，最終歷時11小時50分鐘，結束議程時已是6日。

此次投票結果為50票贊成，49票反對，通過修正版紓困法案，並會交回眾院投票，若通過即可呈交總統拜登簽署生效。兩黨勢均力敵的參議院在此次投票中，贊成的50票均為民主黨，反對的49票則都是共和黨，唯獨阿拉斯加州的參議員蘇麗文（Dan Sullivan）因「家中發生緊急事件」缺席投票，因而讓議程通過，否則民主黨籍副總統賀錦麗（Kalama Harris）就必須前往參議院投票，根據美國法律規定，副總統兼任參議院議長。

投票通過後民主黨參議員席上響起一片叫好掌聲，因為擴大規模的紓困法案是拜登在2020美國總統大選時，對選民許下的承諾，也是上任以來的第一要務，民主黨認為能幫助重振國內經濟與市場。

川普政府任內實施的紓困案，失業救濟金將在3月14日到期，必須就修正版投票的眾議院必須把握時間，議長裴洛西（Nancy Pelosi）已承諾會確保投票通過。

修正版紓困案失業救濟保險延續此前的每周300美元（約新台幣），期限至9月6日，不如民主黨先前提出的期限至10月，以及調高金額至每周400美元。此外還會發給民眾1400美元（約新台幣）補助，也有針對中低收入戶免除部分稅務、兒童津貼、疫苗配送等措施。

白宮發言人薩琪（Jen Psaki）表示，拜登支持修正版法案，因為讓政府能繼續執行援助計畫才是重要的，同時感謝所有力促法案通過的參議員。