瑞典「千人遊行」百人上街反防疫　6員警受傷

▲反防疫的民眾上街抗議瑞典政府防疫限制。（圖／路透）

文／中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩6日專電

斯德哥爾摩今下午2時有百餘名民眾上街反對政府防疫措施，瑞典警方試圖解散群眾未果，遊行發起人拒絕與警方對話，衝突造成6名員警受傷、2人被捕，50人依COVID-19法驅離現場。

這場名為「千人遊行」（Tusenmannamarschen）的示威遊行以「自由」、「真相」為號召，今天下午2時在斯德哥爾摩市民廣場集結，上百名帶著各式標語的民眾上街抗議瑞典防疫限制。警方隨即以遊行超過8人集結，違反防疫限制，要求遊行民眾解散。

遊行民眾拒絕離開，又往國王花園前進，警方封鎖附近道路以及通往斯德哥爾摩老城區的金橋，但仍抵擋不住遊行民眾。警民雙方在金橋上發生較大規模衝突。

遊行民眾高舉「我不是政府的財產」、「不是奴隸」、「疫情是編造的」等標語，並撕毀「保持距離」告示。

遊行民眾沒戴口罩，也沒有保持社交距離。

發起人霍曼（Filip Sjöman）在遊行聲明中表示，這場千人遊行是為了抵擋各國政客與主流媒體「打了疫苗一切就會恢復正常」的謊言，人們必須創造新的、更美好的世界，所以必須上街抗議，呼應世界各地爭取自由運動。

據瑞典媒體報導，遊行發起組織自由瑞典（Frihet Sverige, Freedom Sweden）跟極右派有關連。

瑞典警方表示，這場遊行並沒有申請許可，主辦人拒絕與警方對話。

瑞典政府日前警告，第三波傳染高峰恐怕已開始，斯德哥爾摩當地政府上週建議，民眾在任何時段搭乘大眾交通工具以及購物時，應該戴口罩，但許多人無視此建議。

目前瑞典已有超過1.3萬人死於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）。