全身發癢+呼吸急促！日女接種新冠疫苗5分鐘後「全身性嚴重過敏」

▲日本一名女子在接種新冠疫苗後出現嚴重不良反應。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本厚生勞動省5日表示，有一名30多歲的女性醫護人員在接種新冠疫苗的5分鐘後，開始出現咳嗽、全身發癢、呼吸急促以及眼瞼腫脹等劇烈過敏反應，也是日本國內首例在施打疫苗後出現全身性劇烈過敏的案例。所幸該名醫護人員在服藥後，情況隨即改善，並無大礙。

根據《共同社》報導，一名30多歲的日本女性醫護人員5日施打由輝瑞製造的新冠疫苗，沒想到不到5分鐘便突然出現咳嗽、全身發癢、呼吸急促以及眼瞼腫脹等全身性劇烈過敏（anaphylaxis），醫護人員隨即替她注射了腎上腺素進行治療，所幸不久後症狀就獲得改善。

據悉，該名出現過敏反應的醫護人員原本就患有氣喘與甲狀腺功能減退症。儘管如此，向厚生勞動省報告此案例的醫療機構認為，出現全身性劇烈過敏與施打疫苗的確有關。厚生勞動省接下來將會請專家評估此過敏案例與疫苗施打的因果關係。

由於目前尚無法確認是否能避免施打疫苗後出現不良反應，因此都會要求民眾在接種完疫苗後，於現場待15分鐘，觀察情況。

美國疾病控制與預防中心表示，施打輝瑞疫苗後出現全身性劇烈過敏反應的機率是20萬分之一。

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