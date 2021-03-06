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哈佛親日派教授稱「慰安婦是自願賣淫」！　惹怒韓人遭議會譴責

▲▼南韓最高齡慰安婦倖存者鄭福壽病逝，享壽98歲。（示意圖／達志影像）

▲拉姆賽爾在論文中稱，「慰安婦是自願賣淫。」（示意圖／達志影像）

記者王佩翊／編譯

美國哈佛大學教授拉姆賽爾原定3月初在國際期刊上發表論文「太平洋戰爭的性契約」，然而2月初搶先在日媒上披露的內容竟稱，二戰時期遭到日本徵召的慰安婦是「自願賣淫」，引發韓國民眾與國際社會撻伐。日前美國費城市議會通過由韓裔市議員提出的譴責案，而這也是第一個為此表態的議會。事實上，拉姆賽爾擁有親日背景，如今竟還蓄意扭曲史實。

根據哈佛大學教授拉姆賽爾（John Mark Ramseyer）2月1日搶先於《產經新聞》公開的論文主張，「日本內務省在二戰期間要求業者僱用妓女，而這全都是遵守女性的個人意願且同時簽訂合約，絕無任意綁架婦女，強逼賣淫。」此篇報導一出，蓄意扭曲史實的內容瞬間引發國際關注，同時南北韓媒體也都對此發表嚴正譴責。

就連哈佛內部的韓裔學生會與旅美韓僑都紛紛發起抗議，費城的韓裔市議員也提出反駁拉姆賽爾論文的決議案，費城市議會則是正式決議譴責。儘管並非聯邦議會或是州議會通過此決議案，但費城作為美國前6大城市，此次表態意義重大。

據悉，決議案中提到，拉姆賽爾的論文中歷史協議與證據相互矛盾，不但極為不正確，甚至還侮辱了數千名受害女性。目前這篇論文已經遭到原定刊出的國際期刊「國際法律經濟評論」（International Review of Law and Economics）宣布延後出刊日，拉姆賽爾同時也被要求對相關爭議作出解釋。

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