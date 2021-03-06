課本要改寫啦！澳洲科學團隊發現「地球內有第五層結構」

▲澳洲研究團隊發現地球內竟有第五層。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者周依儒／綜合報導

重寫課本！澳洲研究團隊（Joanne Stephenson）日前透過地震波在地球內部的傳播速度，推測出距離地球中心約650公里處有一條新的邊線，且非一般認知的內地核！據了解，地球內部結構從內到外分別是內地核、外地核、地函和地殼，因此該研究發現的新邊線很可能是地球內部的第五層！

綜合外媒報導，科學家早在數十年前就懷疑地球內部有第五層的結構，不過礙於當時的研究方法始終無法偵測到。日前澳洲國立大學的研究團隊使用國際地震中心測試地震波在地球內部傳播的各項數據，並靠著他們新創建、可推測出數千種地球內核的一種演算法，發現地核最內部結構變化的證據。

報導指出，研究發現地球內核中鐵的結構發生變化，代表著距離地球中心約650公里處有一條新邊界，博士研究員喬安妮（Joanne Stephenson）表示，「雖然第五層很難觀察到，但它獨特的性質結構可能代表地球歷史上一個未知、戲劇性的事件，而們發現的證據也表明了鐵的結構發生變化，代表地球歷史上可能發生了兩次獨立的冷卻事件。」

喬安也興奮指出，「雖然這次大事件的細節仍然不清楚，但在永遠未知的地核知識中，我們又補添了一塊，這可能意味著我們必須重新編寫教科書！」