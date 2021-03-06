下面好寬！她進監獄「陰道塞手槍」躲過搜身　眾人一看傻了

Amy Natasha Wilhite faces a felony charge of delivery or possession of a weapon at the Boone County jailhttps://t.co/ncYCdneKcM — WCIA.com (@WCIA3) March 5, 2021

記者黃心瑀／綜合報導

美國密蘇里州（Missouri）一名39歲囚犯娜塔莎（Amy Natasha Wilhite）上月入獄，沒想到獄警竟然在3周後，於她的牢房裡發現一把長4英吋（10.16公分）的左輪手槍，而運送進監獄的方式竟然是塞在她的陰道中，讓大家直呼傻眼。

綜合外媒報導，娜塔莎2月14日時受到毒品指控，而被拘留在密蘇里州布恩郡（Boone County）的監獄中，入獄當時，她接受了工作人員全面性徹底的搜身，甚至連衣服都脫掉了，但仍然沒有人發現她的身體裡面藏有槍械。

就在本月3日，監獄工作人員於娜塔莎的牢房裡，發現了一把長4英寸、高2.38英吋、寬0.88吋，重量為4.6盎司（130.4公克）的.22口徑左輪手槍；調查人員指出，娜塔莎當時應該是把這把小型槍枝塞在她的「陰道」當中，之後才在牢房裡將其取出。據悉，現在除了毒品罪嫌，娜塔莎更因在監獄中持有武器，被額外判下犯有B級重罪。

報導中指出，這並非第一次有罪犯在體內藏武器進入監獄，2012年時，北卡羅萊納州一名男子，將一把10英吋（25.4公分）長的.38左輪手槍，藏在直腸當中，甚至還在搜身時通過目的為確保體腔內沒有任何物品的「蹲下並咳嗽」測試，不過獄警在第二天就在男子的牢房中，發現了這把體積不小的手槍。