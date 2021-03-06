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尪沉迷遊戲被冷落！她脫衣上演「妻子的誘惑」　下秒紅燈亮起糗了

▲▼妻子不滿丈夫打遊戲。（圖／取自免費圖庫Piexels）

▲一名女子因為不滿未婚夫沉迷遊戲、冷落自己，於是決定脫衣誘惑對方，沒想到卻發生了讓人臉紅的害羞事。（圖／取自免費圖庫Piexels）

記者葉睿涵／綜合報導

27歲的波姆羅伊（Laura Pomroy）不滿29歲的未婚夫梅吉爾（Thomas Mighill）一直沉迷Xbox遊戲冷落了她，於是決定在進房時大跳恥度爆表的脫衣舞來挑逗對方，沒想到她剛脫到一半，就看見未婚夫反應異常，而她面前的屏幕正閃爍著紅色光點，原來當時梅吉爾正在遊戲影音串流平台Twitch上進行直播，讓她瞬間傻眼。

綜合《鏡報》和《太陽報》報導，剛完成全身保養的波姆羅伊想到梅吉爾已經玩遊戲好一段時間了，於是她決定去挑逗一下對方，來點閨房之樂，她表示，「我沒多想，徑直走進房間，把襯衫撩了起來。他一邊打遊戲一邊轉頭向我看來」。

A MUM was left red-faced after trying to entice her gaming fiancé with a cheeky strip tease only to realise he was live...

Posted by Aproko Room on Friday, March 5, 2021

她補充，「為了吸引他所有的注意力，我露出了我的一條腿，然後繼續往前走。我原本以為他會說，『哦不，不』，但他卻突然大笑了起來，我這才發現屏幕上方正亮著一個小紅燈，上面寫著『錄影中』，我當時就傻眼了。」

波姆羅伊表示，她嚇得立刻跳上沙發躲了起來，「這真是一個讓人臉紅的時刻，我感到十分羞愧，因為我知道梅吉爾偶爾會直播，但他直播的次數並不是那麼頻繁，所以我進房時甚至都沒想過要看屏幕來確認這事，我事後跑回門口確認我是不是有被拍到，但天哪，你真的什麼都看得到」。

▲▼害羞女子。（圖／取自免費圖庫Piexels）

▲波姆羅伊發現自己挑逗未婚夫的全過程被直播出去後，立刻害羞得跳上沙發。（圖／取自免費圖庫Piexels）

梅吉爾則表示，自己每次開直播都會事先通知未婚妻，這次因為是臨時起意，又不想打擾波姆羅伊洗澡，所以才罕見地未通知對方就開了直播。他指出，「我聽到門口有腳步聲，但我沒有料到會上演這樣的情節。」

梅吉爾也還原了自己在事發當下的反應，「我第一個想法是『哦，你看起來真美』，但當她突然把腿露出來，我就驚訝得說不出話來，並且開始大笑，我沒想到鏡頭會拍到波姆羅伊的全身，我試圖阻止她那樣做，但這一切真的來得太快了」。

幸運的是，梅吉爾當時反應非常快，他立即停止直播並將影片刪除。梅吉爾在Twitch上共有200多名粉絲，但還好直播當下只有7名觀眾在線觀看。他表示，「我打算盡快買一盞LED小燈，這樣她還沒走進來就能看到我是否有在直播。」

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