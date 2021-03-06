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巨乳美髮師脫了！缺錢改賣肉慾照　「年收近4千萬」爽買海岸別墅

▲▼32歲的美髮師碧絲（Kylie Biss）轉戰成人事業，月收入超過135萬。（圖／翻攝自IG／gracey.baby69x）

▲英國美髮師碧絲（Kylie Biss）轉戰成人事業，月收入超過135萬。（圖／翻攝自IG／gracey.baby69x）

記者張寧倢／編譯

新冠肺炎全球肆虐，許多國家不得不實施封鎖政策，英國北約克郡（North Yorkshire）一名身材姣好的正妹美髮師就因此面臨經濟困境，她轉而在成人網站上販賣性感慾照，沒想到收入竟一夕之間暴漲55倍，以前每年只能賺1.8萬英鎊（約新台幣70萬元），現在她年收入高達100萬英鎊（約新台幣3900萬元）。

根據英國《太陽報》報導，現年32歲的美髮師碧絲（Kylie Biss）來自卡特里克（Catterick），求學時期遭到霸凌，因此14歲就輟學投入美髮事業，但工作從來就沒有穩定的時候，月收入落在500到2000英鎊（約新台幣2萬到7.8萬元）不等，但2020年面臨疫情封鎖，經濟困境更加嚴峻，於是碧絲決定嘗試擔任成人模特兒。

▲▼32歲的美髮師碧絲（Kylie Biss）轉戰成人事業，月收入超過135萬。（圖／翻攝自IG／gracey.baby69x）

▲從事美髮業時期，碧絲收入相當不穩定。（圖／翻攝自IG／gracey.baby69x）

碧絲以「Gracey Kay」為名與成人網站合作，在網路上販售性感慾照或裸照，一張收取3美元的費用，訂閱者還能付費享有專屬影片、一對一視訊等其他服務，但她基本上每天需工作15小時、發布6則內容，每周工作7天，這樣下來一周能賺取3.5萬英鎊（約新台幣138.5萬元），年收入約100萬英鎊。

碧絲表示，自己從事這份工作之後，搬到一棟價值28萬英鎊（約新台幣1100萬元）的海岸別墅，其中附有健身房和游泳池，也買了一台4.5萬英鎊（約新台幣178萬元）的藍色野馬（Mustang），「我當時很沒自信，但成人網站給了我很大的幫助。」

▲▼32歲的美髮師碧絲（Kylie Biss）轉戰成人事業，月收入超過135萬。（圖／翻攝自IG／gracey.baby69x）

▲碧絲認為裸體不是尷尬的事，反而帶給她自信。（圖／翻攝自IG／gracey.baby69x）

碧絲說，裸體這件事並不尷尬，她也不覺得尷尬，反而被賦予了力量，從中獲取自信心與快樂，「裸體是很自然的，如果有人想花錢看我的裸體，我為什麼要感到羞恥，我為自己的身體感到驕傲。」碧絲唯一的挫折是有人將艷照傳給她的親友，但她並不喪志，「我只想謝謝他們試圖羞辱我，因為這會讓我更強大。」

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