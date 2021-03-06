全日空、日航會員個資「同時遭駭」！　192萬筆乘客資料外流

▲國際航空電訊集團公司（SITA）系統遭到駭客入侵。（圖／資料照、Pexels）



記者王佩翊／編譯

負責管理「日本航空」與「全日空」會員資料的國際航空電訊集團公司（SITA）5日傳出遭到駭客入侵，導致兩大航空公司的會員資料外流，目前日航與全日空分別有92萬筆以及100萬筆會員資料被洩。據悉，駭客鎖定的皆為飛行常客的資料，其中包含乘客的英文姓名、會員編號以及會員等級。

根據《朝日新聞》報導，日本航空（JAL）5日表示，國際航空電訊集團公司的系統遭到駭客入侵，因此該公司加盟的航空聯盟「寰宇一家」飛行常客會員資料遭到外洩，其中包含會員的英文拼音姓名、會員編號以及會員等級，總筆數高達92萬筆。

▲日航共有92萬筆會員個資外流。（圖／達志影像／美聯社）



所幸在外洩的個資中，並未包含會員的地址、出生年月日、密碼以及信用卡號。據悉，目前日航已經以電子郵件通知受害會員，同時在官網發表相關聲明。

另一方面，同樣由國際航空電訊集團公司管理會員資料的全日空（ANA）也在同日宣布，該公司加盟的星空聯盟資料庫遭到駭客入侵，其中共有100萬筆的飛行常客個資外洩。與日航的情況相同，僅有會員的英文拼音姓名、會員編號以及會員等級遭外流，會員的地址、出生年月日以及信用卡號並未外洩，而該公司也已經透過電子郵件通知受害會員。

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