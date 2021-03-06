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直擊廢墟養老院　他驚見詭異黑影！重看影片突聽見「女孩聲」嚇爆

▲▼ 英國2男進入廢棄照護之家，發現詭異人影還聽到小女孩聲音。（圖／翻攝自YouTube）

▲英國2名男子進入廢棄照護之家，發現詭異人影還聽到小女孩聲音。紅圈處為黑影。（圖／翻攝自YouTube）

記者詹雅婷／綜合報導

英國利物浦一間照護之家2015年結束營運後廢棄，迄今時隔多年，2名男子決定闖入屋內一探究竟。只不過，就在他們進入屋內準備爬樓梯時，突然發現樓上有個怪異黑色身影注視著他們，接著迅速離去。

太陽報報導，這間養老院名為莫斯利莊園照護之家（Mossley Manor Care Home），先前爆發一連串醜聞風波，包括僱用罪犯、入住住民超過1個月沒有洗澡等，最終在2015年結束營運廢棄至今。來自南約克夏的麥特納丁（Matt Nadin）及安迪湯普森（Andy Thompson）決定進入屋內探險，但卻驚覺他們的一舉一動似乎被盯上。

依據影片，建物內部的白色牆面早已殘破不堪，地面隨處可見殘渣碎屑，窗戶破裂。正當麥特納丁、安迪湯普森準備爬上一處樓梯前往最高樓層時，突然發現上方有個詭異身影往下俯視他們，儘管事後上去查看，但對方早已迅速離去。

麥特納丁坦言，起初並不認為眼前發生的一切與靈異現象有關，覺得比較有可能是街友或是另名探險者，但直到上樓的那一刻，發現根本無處躲藏，這才突然覺得毛骨悚然。

詭異事件不只這一樁。當時2人在拍攝時曾問及「這應該是洗衣間，是吧」，但事後重看影片片段時，卻聽到有個像小女孩的人說著「是的」，但2人在現場時都沒有聽到這個聲音，讓他們感到相當害怕。

麥特納丁指出，他與搭檔外出探險的時候，通常不會感到害怕，但此次來到照護之家卻覺得不太舒服。

▼莫斯利莊園建於西元1850年，內有43間臥室。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

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