歷史性會晤！方濟各赴伊拉克聖城　與伊斯蘭領袖一對一密談

▲教宗方濟各於5日開始其為期4天地伊拉克之旅。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

教宗方濟各不顧新冠疫情與安全風險，於5日開始展開其為期4天、極具歷史意義的「伊拉克之旅」，以安撫該國古老的基督教社區，同時深化與其他宗教的對話。據悉，他將在此次的旅程中，與當地伊斯蘭教什葉派最高領袖阿亞圖拉西斯塔尼（Grand Ayatollah Ali Sistani）進行會晤。

綜合法新社等外媒報導，85歲的方濟各在5日抵達伊拉克首都巴格達（Baghdad），並對信徒們發布談話後，將在6日前往伊斯蘭教什葉派的聖城納傑夫（Najaf），與90歲的阿亞圖拉西斯塔尼會面。這也是方濟各本趟行程的重點。

▲方濟各5日在巴格達對當地信眾發表談話後，6日前往伊斯蘭教聖城納傑夫與90歲的阿亞圖拉西斯塔尼會面。（圖／路透）

據悉，兩人於當地時間上午9點（台北時間下午2點）在阿亞圖拉西斯塔尼家中見面，本次談話並未公開給媒體入場採訪，因為阿亞圖拉西斯塔尼從未在公開場合露面。在過去的幾個月中，納傑夫和梵蒂岡相關單位已多次進行談判，以確保這場一對一的會面能順利進行。

除了巴格達和納傑夫之外，教宗接下來還將訪問烏爾（Urim），這是一座美索不達米亞的古城，也是基督徒、猶太人和穆斯林中著名的亞伯拉罕的出生地。方濟各是首位出訪亞伯拉罕祖國的教宗，他本次的行程被視為是基督教社區團結一致的行為，以及向穆斯林示好的象徵性舉動。

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