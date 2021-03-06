6歲兒緊抓車門把手！狠心媽棄子「猛踩油門」　直接拖行輾斃

▲29歲的母親葛思妮（Brittany Gosney）竟將6歲兒子輾斃。（圖／取自米德爾敦警方）

記者張寧倢／編譯

美國一名6歲男童慘遭媽媽狠心拋棄，但他仍不放棄地緊緊抓著車門把手，而29歲的母親葛思妮（Brittany Gosney）竟然猛踩油門，試圖將兒子甩掉，最後這名可憐男童直接被車子拖行輾斃。而葛思妮與她的男友數日後將孩子棄屍俄亥俄河（Ohio River），當局至今仍未尋獲男童遺體。

▲葛思妮共有3個孩子，其中6歲的哈金森是年紀最小的兒子。（圖／翻攝自Facebook／Brittany Boo Thang）

根據《鏡報》報導，年僅6歲的哈金森（James Hutchinson）父母離婚後和媽媽葛思妮一同住在俄亥俄州米德爾敦（Middletown），但2月28日卻被通報失蹤，警方隨即展開搜索，許多當地人也紛紛出面協尋，結果警方竟然在母親葛思妮的口中問出，哈金森已經被她開車輾斃，還棄屍河中。

據報導，葛思妮離婚後與42歲男友漢密頓（James Hamilton）交往，但兩人發生爭執，她便開著車離家，並打算拋棄3個孩子，其中小兒子哈金森見狀便緊緊拉住車門把手，不讓母親離開。然而，葛思妮不但沒有因此停車，反而還猛踩油門，試圖甩開哈金森，導致男孩被車子拖行，最後直接遭輾斃，當葛思妮回頭看的時候，哈金森已經當場死亡。

▲葛思妮與男友發生爭執後想拋家棄子而去，竟直接開車將兒子拖行輾斃。（圖／翻攝自Facebook／Brittany Boo Thang）



報導稱，葛思妮隨後便將另外2名分別才9歲與7歲的孩子送回家，然後把哈金森的屍體放在住家的空房裡，幾天後，葛思妮與漢密頓才一同將遺體載到河畔，棄屍俄亥俄河。然而，河流水位太高，當局至今仍遍尋不著哈金森的遺體，但警長瓊斯（Richard Jones）表示，「雖然他現在去當小天使，不會再痛了，但我們仍必須找到他（遺體），把事情了結。」

哈金森的生父路易斯（Lewis Hutchinson）公開表示，前妻應該要將孩子交還給他，也可以把哈欽森送到姑姑家，「我不明白是什麼讓一個人變成這種怪物。」警方表示，目前其餘2個孩子已經妥善安置於他處，狠心的媽媽葛思妮被指控謀殺罪、虐待屍體與竄改證據等罪行，而漢密頓也遭控2項罪行，兩人將於下周出庭受審。

更多國際新聞

►陪父河邊釣魚...慘遭巨鱷生吞！剖鱷肚後驚見8歲男童「完整全屍」

►浴室鏡子竟吹出涼風 紐約妹拆開驚見黑洞！藏「詭異密室」秒嚇瘋

►正妹勇闖「藍可兒死亡酒店」手機狂響 目睹詭影現身！她狂奔逃出

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►蘭蔻小黑瓶，一抹水嫩超有感