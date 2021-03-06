不願朝平民開槍！緬甸基層員警抗命逃亡　至少19人躲印度尋庇護

記者詹雅婷／綜合外電報導

緬甸反政變示威持續，抗議、罷工天天上演，但在軍政府強硬鎮壓之下，至少有50人喪命。不過，如今也有部分不願服從指令的員警選擇逃亡，印度警方指出，至少有19名緬甸基層警察深怕違抗指令遭到迫害，選擇越境進入印度，料未來人數將持續增加。

▲緬甸鎮暴警察進駐仰光。（圖／達志影像／美聯社，下同）

澳聯社報導，所有前往印度的緬甸警察均為基層員警，官階級別較低，並未攜帶武器，越境來到印度東北部米佐拉姆邦城鎮塞爾奇普（Serchhip）及恰姆派（Champhai），現已被當地政府暫時收留。依據先前消息，緬甸部分警察因加入公民不服從運動及反軍政府政變的示威行動遭到逮捕。

印度警方表示，這群緬甸警察擔憂可能因為不服從軍政府指令被迫害，因此選擇逃亡，「他們不想接受對抗公民不服從運動的指令。」另名警官提到，在這19人當中，有3人是在3日下午逃到印度，當局正在評估他們的健康狀況。

消息指出，部分逃亡的員警拒絕執行朝平民開槍的指令，決定放棄警察一職。另據印度斯坦時報報導，逃亡緬甸員警加上家屬的總人數約為30人，其中部分人士趁夜摸黑越境。塞爾奇普官員證實，當地已接收婦女、孩子等8名緬甸籍人士，現階段正針對接收30人至40人進行籌備。

然而，就在緬甸警察越境逃亡的消息傳出後，印度安全部隊已加強巡邏作業，恰姆派地區高官更證實，現階段不會讓任何人越境進入印度。

印度與緬甸的陸地邊境長約1600公里。印度早已是數千名緬甸洛興雅難民避難落角處，但警察逃亡的案例相當少見。

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