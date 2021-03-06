疫情下另類贏家！南韓冷凍水餃去年出口額達14.2億...創歷史新高

▲受疫情影響，韓國冷凍餃子的出口額創新高。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

2020年受新冠肺炎疫情影響，全球掀起「居家潮」，許多產業也因此受到影響。日前南韓貿易協會國際貿易通商研究院發布了一份報告指出，2020南韓冷凍餃子的出口額同比增加了46.2%，總價高達5089萬美元（約14.2億新台幣），創下歷史新高。

根據《韓聯社》報導，隨著疫情影響，民眾居家用餐的頻率提高，因此這份研究針對58個國家的GDP、人口、進口貨物增幅等9個主要指標進行綜合評估，結果顯示出，美國是南韓冷凍餃子的出國大宗國，佔76.6分，其餘則是日本和德國，兩國皆為76分。

▲韓國冷凍餃子食用方便，深受國內外消費者喜愛。（圖／取自免費圖庫pixabay）



美國作為南韓冷凍餃子最大的出口市場，去年的出口同比額也增長49.6%，為1174萬美金（約3.2億新台幣），而南韓食品大廠新世界食品公司、CJ第一製糖等冷凍餃子出口企業也抓準此商機，近期都在美國興建工廠，方便加速進軍當地市場。

報導指出，南韓冷凍餃子近五年的出口量年均增長23.4%，研究員也表示，南韓餃子皮薄餡多，食用方式有蒸、煮、煎等多種吃法，是一種碳水化合物少、蛋白質與蔬菜量含量高的健康食品，因此深受國內外消費者喜愛。