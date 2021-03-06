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她遭恐怖情人潑酸！毀容禿頭近失明　13年後「天降好男人」秒完婚

▲▼印度女子魯爾（Pramodini Roul）遭潑酸毀容，如今找到真愛。（圖／翻攝自YouTube／Oddnaari）

▲印度女子遭潑酸毀容，如今找到真愛。（圖／翻攝自YouTube／Oddnaari）

記者張寧倢／編譯

一名印度女子15歲因為拒絕了求婚，男方竟然惱羞成怒，潑她硫酸，導致女子嚴重毀容。所幸，命運又為她開了一扇窗，在長期往返醫院復健期間，遇見值得託付終身的真愛，讓她終於在悲劇發生13年後，嫁給了一個好男人。

▲▼印度女子魯爾（Pramodini Roul）遭潑酸毀容，如今找到真愛。（圖／翻攝自YouTube／Oddnaari）

▲魯爾（Pramodini Roul）年輕時慘遭潑酸報復，雙眼幾乎失明。（圖／翻攝自YouTube／Oddnaari）

根據《每日郵報》報導，奧里薩邦（Odisha）現年28歲的魯爾（Pramodini Roul）在她15歲時拒絕了一名男子的求婚，沒想到男方卻惱羞成怒，朝她的臉部潑硫酸報復，導致魯爾嚴重毀容、頭頂禿髮，雙眼更只剩下20%的視力，幾近失明。在後續10餘年間，魯爾進行了5次整形手術、1次左眼視力矯正，以及痛苦的長期復健。

然而，命運之神並非完全虧待魯爾，在她反覆前往醫院治療的期間，年長她一歲的薩胡（Saroj Sahoo）也經常到同一家醫院拜訪一名護理師友人，兩人因此結緣相識。魯爾表示，當初第一次見到薩胡時，才剛動完左眼手術的她，立刻就被薩胡的魅力給吸引住。

很快地，兩人便墜入愛河，薩胡甚至辭去原本的工作，只為了幫忙照顧魯爾，這讓魯爾相當感動，也在2018年就與薩胡訂下婚約，本來他們計畫於2020年4月結婚，但受疫情影響，婚禮延至2021年3月1日舉辦，當天在1000多位賓客的見證下，其中還包括了同樣遭硫酸攻擊的受害者。

魯爾說，能嫁給薩胡是最幸福的事，感覺很不可思議，「許多人都很驚訝他會娶我，但我們就是相愛了，也獲得彼此家人的認同。」報導稱，夫妻倆現今都在印度的非政府組織「Chaanv基金會」中任職，一同為遭遇硫酸攻擊的受害者服務。

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