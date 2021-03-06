她遭恐怖情人潑酸！毀容禿頭近失明　13年後「天降好男人」秒完婚

▲印度女子遭潑酸毀容，如今找到真愛。（圖／翻攝自YouTube／Oddnaari）

記者張寧倢／編譯

一名印度女子15歲因為拒絕了求婚，男方竟然惱羞成怒，潑她硫酸，導致女子嚴重毀容。所幸，命運又為她開了一扇窗，在長期往返醫院復健期間，遇見值得託付終身的真愛，讓她終於在悲劇發生13年後，嫁給了一個好男人。

▲魯爾（Pramodini Roul）年輕時慘遭潑酸報復，雙眼幾乎失明。（圖／翻攝自YouTube／Oddnaari）

根據《每日郵報》報導，奧里薩邦（Odisha）現年28歲的魯爾（Pramodini Roul）在她15歲時拒絕了一名男子的求婚，沒想到男方卻惱羞成怒，朝她的臉部潑硫酸報復，導致魯爾嚴重毀容、頭頂禿髮，雙眼更只剩下20%的視力，幾近失明。在後續10餘年間，魯爾進行了5次整形手術、1次左眼視力矯正，以及痛苦的長期復健。

kuota tena.

Ingawa mwanaume aliyemuoa Sasa alikuwa akimtembelea hospitali tangu miaka 13 iliyopita mdada huyo alipomwagiwa acid. Lakini september mwaka Jana 2020 ndipo mdada huyo alifanikiwa kumuona sura mpenzi wake huyo baada ya kufanyiwa upasuaji wa jicho la kushoto ambalo pic.twitter.com/hN7rBZPcWR — KAY™ (@allymakamekay) March 5, 2021

然而，命運之神並非完全虧待魯爾，在她反覆前往醫院治療的期間，年長她一歲的薩胡（Saroj Sahoo）也經常到同一家醫院拜訪一名護理師友人，兩人因此結緣相識。魯爾表示，當初第一次見到薩胡時，才剛動完左眼手術的她，立刻就被薩胡的魅力給吸引住。

很快地，兩人便墜入愛河，薩胡甚至辭去原本的工作，只為了幫忙照顧魯爾，這讓魯爾相當感動，也在2018年就與薩胡訂下婚約，本來他們計畫於2020年4月結婚，但受疫情影響，婚禮延至2021年3月1日舉辦，當天在1000多位賓客的見證下，其中還包括了同樣遭硫酸攻擊的受害者。

Our pretty bride Rani#RaniSaroj

Rani ki Shaadi

WEDDING DAY

Our Rani is now a bride and about to step into a new chapter in her life with her beloved Saroj :)



Keep Inspiring!Help Rani spread this

cause by donating at : https://t.co/XVFqUrgAmF#InTheNameOfLove pic.twitter.com/YEeksLiJi3 — Sheroes Hangout (@SheroesHangout) March 1, 2021

魯爾說，能嫁給薩胡是最幸福的事，感覺很不可思議，「許多人都很驚訝他會娶我，但我們就是相愛了，也獲得彼此家人的認同。」報導稱，夫妻倆現今都在印度的非政府組織「Chaanv基金會」中任職，一同為遭遇硫酸攻擊的受害者服務。

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