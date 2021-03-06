首次火星試駛！NASA「毅力號」33分鐘移動6.5公尺

▲火星探測車「毅力號」昨成功在火星上試駕。圖為毅力號。（圖／路透）

實習記者閔文昱／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）的火星探測車「毅力號」（Perseverance）上個月登陸火星，NASA今（5日）表示，毅力號已成功在這顆紅色星球上進行首次試駕。

根據《NASA》報導，這架6輪的探測車昨（4日）在火星赤道北方的杰哲羅隕石坑（Jezero Crater）裡，成功在火星上試駕，雖然此次移動範圍不大，但仍拍下33分鐘內於火星表面的塵土上行駛了大約6.5公尺的畫面。

▲毅力號傳回試駛畫面。（圖／翻攝自NASA網頁www.nasa.gov）

畫面顯示，毅力號先是向前走了4公尺，再向左轉150度後，後退2.5公尺，並留下了輪胎痕跡。

位於加州巴沙迪納（Pasadena）NASA噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）的工程師札瑞費恩（Anais Zarifian）表示，在火星表面可以見到探測車留下的輪胎痕跡，是毅力號此次火星之旅的另一里程碑，證實毅力號有能力在火星上執行任務，「這是我們第一次『驗貨』的機會，讓毅力號去兜兜風。」

札瑞費恩也指出，到目前為止，一切都相當順利，會繼續進行測試，未來也可能研究較遠的路線，「我們還會行駛較長的距離，這只是開始。」

毅力號任務副主管霍格（Robert Hogg）表示，毅力號目前在火星上的2周表現一直都很出色，目前已經在測試一些車載儀器，像是毅力號上7英尺（約2.13公尺）長的機械臂，「機械臂的首次測試對我們來說是一個重要時刻，這是科學團隊用來對地質特徵進行近距離觀察的主要工具」，未來還會進行將二氧化碳轉化為氧氣等的實驗。

▲NASA先前公布的首批火星彩色照。（圖／路透）

毅力號先前也曾將第一張火星彩色照以及經過處理的18秒「火星聲音」傳回，未來2年內將會進行更多在火星上進行採集岩石樣本的任務。

▼18秒「火星聲音」。