首次火星試駛！NASA「毅力號」33分鐘移動6.5公尺

▲火星探測車「毅力號」昨成功在火星上試駕。圖為毅力號。(圖/路透)

實習記者閔文昱/綜合報導

美國國家航空暨太空總署(NASA)的火星探測車「毅力號」(Perseverance)上個月登陸火星,NASA今(5日)表示,毅力號已成功在這顆紅色星球上進行首次試駕。

根據《NASA》報導,這架6輪的探測車昨(4日)在火星赤道北方的杰哲羅隕石坑(Jezero Crater)裡,成功在火星上試駕,雖然此次移動範圍不大,但仍拍下33分鐘內於火星表面的塵土上行駛了大約6.5公尺的畫面。

▲毅力號傳回試駛畫面。(圖/翻攝自NASA網頁www.nasa.gov)

畫面顯示,毅力號先是向前走了4公尺,再向左轉150度後,後退2.5公尺,並留下了輪胎痕跡。

位於加州巴沙迪納(Pasadena)NASA噴射推進實驗室(Jet Propulsion Laboratory)的工程師札瑞費恩(Anais Zarifian)表示,在火星表面可以見到探測車留下的輪胎痕跡,是毅力號此次火星之旅的另一里程碑,證實毅力號有能力在火星上執行任務,「這是我們第一次『驗貨』的機會,讓毅力號去兜兜風。」

札瑞費恩也指出,到目前為止,一切都相當順利,會繼續進行測試,未來也可能研究較遠的路線,「我們還會行駛較長的距離,這只是開始。」

毅力號任務副主管霍格(Robert Hogg)表示,毅力號目前在火星上的2周表現一直都很出色,目前已經在測試一些車載儀器,像是毅力號上7英尺(約2.13公尺)長的機械臂,「機械臂的首次測試對我們來說是一個重要時刻,這是科學團隊用來對地質特徵進行近距離觀察的主要工具」,未來還會進行將二氧化碳轉化為氧氣等的實驗。

▲NASA先前公布的首批火星彩色照。(圖/路透)

毅力號先前也曾將第一張火星彩色照以及經過處理的18秒「火星聲音」傳回,未來2年內將會進行更多在火星上進行採集岩石樣本的任務。

▼18秒「火星聲音」。

Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones.