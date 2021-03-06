防毒軟體創辦人吹牛「靠加密貨幣賺3.6億」　下場糗爆了

▲防毒軟體McAfee創辦人John McAfee。（圖／路透）



實習記者周依儒／綜合報導

防毒軟體McAfee創辦人邁克菲（John McAfee）先前曾因逃漏稅而遭美國警方通緝，不過日前傳出他涉嫌吹捧加密貨幣，又遭美國警方以詐欺和串謀洗錢罪起訴。據了解，邁克菲利用推特帳號，向自己的追蹤粉絲表示，他透過加密貨幣的買賣，獲利超過1300萬美元（約3.6億元台幣）。

綜合外媒報導，美國司法部於5日表示，邁克菲和他的商業夥伴吉米（Jimmy Gale Watson Jr.）透過McAfee的推特，推廣加密貨幣，並聲稱透過該貨幣已經獲利超過1300萬美元（約3.6億元台幣）。美國聯邦調查局表示，美國司法部指控，「邁克菲的推特追隨者有78.4萬人，但他們卻在上面炒作、推廣加密貨幣，又傳遞虛假、誤導性的消息來吹捧加密貨幣，來掩蓋他們他們出於自身利益的動機。」

▲防毒軟體McAfee。（圖／路透社）



美國檢察官奧德麗（Audrey Strauss）指出，「2017至2018年間，邁克菲和吉米利用社交媒體平台，與新興加密貨幣市場投資者的熱情，通過謊言和欺騙手段賺了數百萬美元。」報導指出，邁克菲在2020年10月時就曾以涉嫌逃漏稅被美國檢察官起訴，並在西班牙被捕，目前邁克菲仍拘留在西班牙，即將引渡到美國。