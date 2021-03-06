微軟電郵軟體遭駭　傳災情擴至2萬美國組織！受害者遍及全球

▲微軟。（圖／路透）

文／中央社華盛頓5日綜合外電報導

微軟公司本週證實駭客藉其電郵軟體入侵美國機構竊密。如今風暴擴大，白宮今天表示，受害者已多到令人擔憂的數量。熟知美國政府因應的消息人士說，超過2萬個美國組織受害。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）告訴記者：「這是一個嚴重漏洞，可能產生深遠的影響，我們擔心有大量的受害者。」

自今年1月以來，據稱來自中國的駭客團體一直利用4個先前未知的漏洞在入侵電郵伺服器，不必寄發任何惡意電郵或在電郵中附加惡意程式，就可從遠端無聲無息地竊取使用者收件夾的資訊。微軟（Microsoft）稱這個駭客團體為Hafnium。

截至目前為止，僅有極少數受害者曝光。微軟本週表示，駭客的目標包括美國的高等教育機構、國防承包商、法律事務所、傳染病研究員、政策智庫及非政府組織等。

戴爾科技（Dell Technologies）的網路安全公司SecureWorks研究人員本月2日表示，2月28日當天，入侵情況在一夜間激增。對此，其他人的解讀是，駭客之所以加緊腳步行動，是因為他們知道自己快要曝光了。

大部分駭客行動集中在美國，但受害者遍及全球。

挪威當局表示，已在境內發現駭客工具，但使用狀況不多。掌管網路事務的歐洲官員在簡報中說，捷克布拉格市政當局和捷克勞工暨社會福利部也受影響。