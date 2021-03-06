義媒：北京「常以貿易為武器」　藉鳳梨施壓台灣

▲義大利大報「共和報」（La Repubblica）3日報導指出，中國與台灣關係惡化，台灣鳳梨成了最新的受害者。（圖／達志／示意圖）

文／中央社記者黃雅詩羅馬6日專電

兩岸「鳳梨戰爭」引發義媒關注，義大利國營電台Rai News和義大利大報「共和報」近日都報導此事。共和報在報導中直指，「北京常以貿易為武器向他國政府施壓」。

事件發生後，多名義大利台僑立刻在同鄉會群組表態希望幫忙認購台灣鳳梨。不過礙於歐盟檢疫規定與運費高昂，目前台灣鳳梨尚未出口到義大利，義大利台僑只能跨海請親友支持。

鳳梨近年在義大利愈來愈受歡迎，義大利超市一般都可買到，義媒也常刊登各種鳳梨的食譜與功效。知名月刊「餐桌上的義大利」（Italia a Tavola）2月份專訪義大利營養專家指出，鳳梨因為富含褪黑激素，有助減少失眠問題。

義大利大報「共和報」（La Repubblica）3日報導指出，中國與台灣關係惡化，台灣鳳梨成了最新的受害者，北京指控台灣鳳梨附著有害寄生蟲，以食品安全為由突然禁止進口台灣鳳梨。

共和報指出，鳳梨占台灣水果出口量40%，其中原本90%銷往中國。根據行政院農業委員會數據，2020年台灣銷往中國的鳳梨達4萬1600公噸以上。

共和報指出，台灣政府指責北京單方面做出令人無法接受的決定。總統蔡英文指責中國不公平的貿易措施，強調中國進口的台灣鳳梨有99.79%批次通過檢查。蔡總統並邀請與台灣友好的國家購買「自由鳳梨」來支持台灣經濟。

去年中國宣布對澳洲葡萄酒課徵反傾銷稅，引發澳洲的多國盟友聲援，蔡總統也曾在社群媒體發言支持澳洲紅酒。

共和報指出，美國和加拿大已為台灣鳳梨發聲。美國駐台代表在推特（Twitter）張貼一張辦公室桌上擺放3個鳳梨的照片；加拿大駐台辦事處在臉書（Facebook）上貼文告訴大家，加拿大人怎麼吃用台灣鳳梨做的披薩，還提醒大家，是加拿大人發明鳳梨披薩（夏威夷披薩）。

共和報在結語指出，北京經常以貿易制裁做為武器，採取可能對他國工商業造成重大經濟損失的行動，藉此向對方政府施加壓力。

Rai News於4日報導，台灣民眾同仇敵慨響應政府呼籲挽救自產鳳梨，在短短4天內購買了出口中國的鳳梨數量；日本似乎也決定在這場戰局中採取激怒北京的立場，台灣鳳梨外銷日本創下超過5000噸的新高。