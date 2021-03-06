　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

義媒：北京「常以貿易為武器」　藉鳳梨施壓台灣

鳳梨。（圖／達志／示意圖）

▲義大利大報「共和報」（La Repubblica）3日報導指出，中國與台灣關係惡化，台灣鳳梨成了最新的受害者。（圖／達志／示意圖）

文／中央社記者黃雅詩羅馬6日專電

兩岸「鳳梨戰爭」引發義媒關注，義大利國營電台Rai News和義大利大報「共和報」近日都報導此事。共和報在報導中直指，「北京常以貿易為武器向他國政府施壓」。

事件發生後，多名義大利台僑立刻在同鄉會群組表態希望幫忙認購台灣鳳梨。不過礙於歐盟檢疫規定與運費高昂，目前台灣鳳梨尚未出口到義大利，義大利台僑只能跨海請親友支持。

鳳梨近年在義大利愈來愈受歡迎，義大利超市一般都可買到，義媒也常刊登各種鳳梨的食譜與功效。知名月刊「餐桌上的義大利」（Italia a Tavola）2月份專訪義大利營養專家指出，鳳梨因為富含褪黑激素，有助減少失眠問題。

義大利大報「共和報」（La Repubblica）3日報導指出，中國與台灣關係惡化，台灣鳳梨成了最新的受害者，北京指控台灣鳳梨附著有害寄生蟲，以食品安全為由突然禁止進口台灣鳳梨。

共和報指出，鳳梨占台灣水果出口量40%，其中原本90%銷往中國。根據行政院農業委員會數據，2020年台灣銷往中國的鳳梨達4萬1600公噸以上。

共和報指出，台灣政府指責北京單方面做出令人無法接受的決定。總統蔡英文指責中國不公平的貿易措施，強調中國進口的台灣鳳梨有99.79%批次通過檢查。蔡總統並邀請與台灣友好的國家購買「自由鳳梨」來支持台灣經濟。

去年中國宣布對澳洲葡萄酒課徵反傾銷稅，引發澳洲的多國盟友聲援，蔡總統也曾在社群媒體發言支持澳洲紅酒。

共和報指出，美國和加拿大已為台灣鳳梨發聲。美國駐台代表在推特（Twitter）張貼一張辦公室桌上擺放3個鳳梨的照片；加拿大駐台辦事處在臉書（Facebook）上貼文告訴大家，加拿大人怎麼吃用台灣鳳梨做的披薩，還提醒大家，是加拿大人發明鳳梨披薩（夏威夷披薩）。

共和報在結語指出，北京經常以貿易制裁做為武器，採取可能對他國工商業造成重大經濟損失的行動，藉此向對方政府施加壓力。

Rai News於4日報導，台灣民眾同仇敵慨響應政府呼籲挽救自產鳳梨，在短短4天內購買了出口中國的鳳梨數量；日本似乎也決定在這場戰局中採取激怒北京的立場，台灣鳳梨外銷日本創下超過5000噸的新高。

ET快訊
台南廢墟探險一半撞見白骨屍　2.6萬人半夜看傻鼻酸了
快訊／西濱大貨車爆胎自撞翻覆　南下全線封閉
閃亮亮曝與莊凌芸最後對話！心痛求別走：想聽妳繼續叫我姊姊
補習完搭捷運末班車！國中弟吐滿地嚇壞乘客　她見這幕感動哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

微軟電郵軟體遭駭　傳災情擴至2萬美國組織！受害者遍及全球

伊朗百人客機驚爆遭劫！　持槍嫌稱攜有自殺炸彈「要全機陪葬」

爛醉女落軌痛到「扶月台休息」　下秒火車進站被撞到屍塊四散！

義媒：北京「常以貿易為武器」　藉鳳梨施壓台灣

每天喝汽水「牙齒爛光光」！虎牙妹不愛刷牙下場慘　PO影勸世爆紅

恐怖挖墳影片曝光！緬甸19歲正妹遭爆頭　網瘋傳軍警「盜墓偷屍」

波音737 MAX客機再爆故障！　美航機長關閉1引擎急降紐澤西

美國務院譴責中國「修改香港選舉制」　民主將嚴重受損

快訊／紐西蘭外海發生規模6.4地震　深度僅9.2公里

台裔吳修銘任拜登特助　預料將對抗科技巨頭

《聲林》22歲莊凌芸墜樓亡..曾說想做「全方位藝人」　回憶她甜美歌聲..永遠記得妳的笑容

楊丞琳《姐姐2》被CUE李榮浩：工作優先！　成功踢館「陳妍希卻遭淘汰」眼眶紅了

媽媽小三情史挨酸…向侯佩岑道歉！　女兒淚崩緊抱她：妳盡全力保護我

餓了！嘉義驚見超正麵線老闆娘 自曝「目前單身＋3大擇偶條件」

移動式神主牌！3長者馬路當造咖　老翁舉手穿車陣險遭大車撞嚇呆

台南雙載騎士違規闖紅燈釀車禍　他無辜遭撞「飛噴百米」倒地不起

離婚媽媽靠「洗墓碑」來調適心情　清潔百年汙垢療癒過程讓她爆紅

爸帶貓咪躺床+敷臉！爽做SPA　媽回家傻眼...拉開毛孩還被爆咬

李榮浩介紹「楊丞琳的歌」害羞了！　清唱《雨愛》：感覺我是推廣大使ＸＤ

KTV唱嗨「歌本+外套」組醒獅團　踩桌子當跳樁...友狂搖鈴鼓助興

微軟電郵軟體遭駭　傳災情擴至2萬美國組織！受害者遍及全球

伊朗百人客機驚爆遭劫！　持槍嫌稱攜有自殺炸彈「要全機陪葬」

爛醉女落軌痛到「扶月台休息」　下秒火車進站被撞到屍塊四散！

義媒：北京「常以貿易為武器」　藉鳳梨施壓台灣

每天喝汽水「牙齒爛光光」！虎牙妹不愛刷牙下場慘　PO影勸世爆紅

恐怖挖墳影片曝光！緬甸19歲正妹遭爆頭　網瘋傳軍警「盜墓偷屍」

波音737 MAX客機再爆故障！　美航機長關閉1引擎急降紐澤西

美國務院譴責中國「修改香港選舉制」　民主將嚴重受損

快訊／紐西蘭外海發生規模6.4地震　深度僅9.2公里

台裔吳修銘任拜登特助　預料將對抗科技巨頭

養全家「再給夫家孝親費」　人妻流產！婆婆竟鬆口氣：不用辭職了

水利署請鎮瀾宮祈雨　蘇貞昌：誠意有時候也向天表明

橡子共和國台南店3／18開幕！龍貓公車站牌快搶拍　還有超Q束口袋

帶你走跳新竹！賞浪漫花海＋泡湯放空　還能漫遊超刺激天空吊橋

蘭蔻小黑瓶大罐更划算，降至3510元！前導、濕敷　5大用法一滴都不浪費

遭誤會是犛牛！奴才親自剃刀「炸毛肥腸」　網見光溜溜身材萌暈

懷孕照X光標準超嚴苛！名醫揭「孕婦是玻璃做的」　恐引來3尷尬局面

政府全力保護藻礁　蘇貞昌：未來還要成立基金

只是求移位⋯礁溪溫泉飯店遭留負評轟「爛死了」　業者還原經過回應

基層警連3年考績被打乙等　側錄廠商送加菜金準備亂爆料陰長官

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

國際熱門新聞

她好心問暖…下秒慘遭浪漢「公園性侵」

越南再現疑「台移入」確診　患者是專家

網傳摔角傳奇豬木過世　霸氣拍片破謠言

小行星直衝地球　恐在2029相撞

長太醜只能當魯蛇！他怒砸48萬整成花美男

福原愛20歲就曾爆劈腿！勾纏舊愛　同期熱吻錦織圭

日本紀念311地震　福原愛影片遭刪

小鳥變巨鵰！陰莖注射大到「超負荷」...廚師崩潰上吊

26光年「超級地球」可能有大氣層

女師用狗仔式跟學生做愛判刑6年

他追求巨肌整形成卜派　現況超悲慘

美股大漲572點　台積電ADR收揚5.21%

實習生PO囚房鑰匙照　監獄為他換600間門鎖

紐西蘭外海規模6.4地震　深度9公里

更多熱門

相關新聞

李克強報告涉台三看點　強化主導性

李克強報告涉台三看點　強化主導性

大陸國務院總理李克強5日做2021年度政府工作報告，涉台內容共108字，重申一中和九二共識，推進統一。學者分析，從描述方式較往年的三點變化來看，大陸可能因應台灣內部民情改變，進一步強化對台促統、兩岸交流「操之在己」，亦可能在今年推出更多實質性措施，遏止台獨。

陳亭妃反擊國民黨：查證能力爛到有剩

陳亭妃反擊國民黨：查證能力爛到有剩

黃偉哲下鄉關心鳳梨生長情形

黃偉哲下鄉關心鳳梨生長情形

總統府6日擺攤賣鳳梨

總統府6日擺攤賣鳳梨

日人眼中「台灣像菲律賓」！網揭暗黑真相

日人眼中「台灣像菲律賓」！網揭暗黑真相

關鍵字：

鳳梨台灣義大利La Repubblica中國

讀者迴響

熱門新聞

莊凌芸回母校墜亡！學生目睹崩潰

莊凌芸哭著讀信給爸爸：抱歉很多事沒讓你知道

國中生買滷味遭拒賣　老闆還原狀況

即／22歲女歌手找老師聊天10F墜下！搶救2小時不治

廢墟探險真遇見白骨屍　萬人看直播鼻酸

獨／正妹麵線老闆娘三圍曝　3大擇偶條件

莊凌芸輕生通聯紀錄曝光：習慣差異大

22歲莊凌芸墜10F輕生亡　IG最後訊息曝光

還記得高三性侵的女生嗎？金志洙3度爆惡行

莊凌芸親姊姊悲痛發聲！

浪橘貓越養越毛　5個月仙氣噴發

莊凌芸個人IG：為何放手了？　1天前洩低潮

人妻脹奶公公盯喊：大　2萬窩囊尪還帶乾妹回家

台中海景帳篷有獨立衛浴能爽吃麻辣鍋

日人眼中「台灣像菲律賓」！網揭暗黑真相

更多

最夯影音

更多
《聲林》22歲莊凌芸墜樓亡..曾說想做「全方位藝人」　回憶她甜美歌聲..永遠記得妳的笑容

《聲林》22歲莊凌芸墜樓亡..曾說想做「全方位藝人」　回憶她甜美歌聲..永遠記得妳的笑容
楊丞琳《姐姐2》被CUE李榮浩：工作優先！　成功踢館「陳妍希卻遭淘汰」眼眶紅了

楊丞琳《姐姐2》被CUE李榮浩：工作優先！　成功踢館「陳妍希卻遭淘汰」眼眶紅了

媽媽小三情史挨酸…向侯佩岑道歉！　女兒淚崩緊抱她：妳盡全力保護我

媽媽小三情史挨酸…向侯佩岑道歉！　女兒淚崩緊抱她：妳盡全力保護我

餓了！嘉義驚見超正麵線老闆娘 自曝「目前單身＋3大擇偶條件」

餓了！嘉義驚見超正麵線老闆娘 自曝「目前單身＋3大擇偶條件」

移動式神主牌！3長者馬路當造咖　老翁舉手穿車陣險遭大車撞嚇呆

移動式神主牌！3長者馬路當造咖　老翁舉手穿車陣險遭大車撞嚇呆

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面