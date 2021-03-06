土耳其軍機「大雪+大霧」出任務！不幸墜毀釀11死2傷

▲土耳其軍用直升機墜毀。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

土耳其軍用直升機「美洲獅」（Cougar-type Helicopter）本月4日在東部賓格爾省（Bingol）執行任務時不幸墜機，造成機上11人罹難、2人受傷，其中包括一名高階將軍。據了解，目前尚不清楚墜機的確切原因，但直升機墜毀時天氣惡劣，因此天氣狀況不排除為墜機原因之一。

綜合外媒報導，土耳其國防部日前發出聲明表示，「美洲獅」在當地時間4日下午2點25分時失去聯繫，當時飛機已從賓格爾省飛往塔特萬市，他們在聯繫不到「美洲獅」時就立刻出動無人機、偵察機和另一架直升機來定位事故現場。

▲事發當天天氣極度惡劣。（圖／達志影像／美聯社）



此外，土耳其國防部也表示，起飛當時大雪紛飛加上大霧環繞，因此該事故發生應該是因為天氣惡劣，「根據初步訊息和目擊者的陳述，墜機應該是因為惡劣的天氣條件而發生，不過確切原因仍待仔細調查後再公布。」

土耳其國防部長阿卡（Hulusi Akar）也出面證實軍用直升機墜毀，並透露，事發後所有受傷的士兵都已送往醫院，「我們有9位英勇的同志不幸罹難於4日的災難中，另外2名同志則是在送抵醫院後死亡。」而受傷的兩人目前的恢復狀況也良好。

▲土耳其追悼罹難士兵。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的發言人卡林（Ibrahim Kalin）說，「我們感到非常痛苦」，並於周五在某場總統會參加的正式儀式上，追悼這些罹難士兵。歐盟駐土耳其大使尼可拉烏斯（Nikolaus Meyer-Landrut）也同樣對此事故表達悲痛之意。

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