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福原愛2月爆想開幼兒園！婚變重創形象　日網怒轟：妳教得好小孩？

▲福原愛和江宏傑爆婚變。（圖／翻攝自福原愛臉書）

▲福原愛和江宏傑爆婚變。（圖／翻攝自福原愛臉書）

記者王佩翊／編譯

台日桌球夫婦江宏傑與福原愛驚傳婚變，女方遭日媒踢爆與高帥男子共遊橫濱，甚至下榻同一飯店，儘管福原愛4日發表道歉聲明，老公江宏傑也隨即力挺公開喊話「對小愛的愛永遠不變」，但模範幸福婚姻的形象早已一去不復返。事實上，福原愛2月才表示，未來有意以新公司「omusubi」的名義成立幼兒園，然而婚變消息傳出後，隨即遭到日本網友痛批，「把媽媽和小孩丟在台灣，自己在日本跟陌生男子幽會，誰敢把小孩交給這種人！」

1月才剛與小學摯友成立新公司「omusubi」的福原愛日前爆出婚變，不但被《女性SEVEN》拍到將老公江宏傑與2名子女留在台灣，自己在橫濱與高帥男子約會，還被《週刊文春》爆料，夫妻倆已經進入離婚協議階段。對此，她4日透過omusubi官網發表道歉聲明，強調與該名男子雖下榻同一飯店，但是沒有住在同一間房間，同時也將反省輕率行為。

▲江宏傑&福原愛婚宴記者會。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

▲江宏傑&福原愛婚宴記者會。（圖／資料照）

根據《東京SPORTS》報導，福原愛2月10日曾經發表聲明，omusubi的成立是為了感謝桌球界、體壇以及一直以來支持她的粉絲，希望能夠透過社會奉獻來回饋大眾。當時該公司也曾經表示，「omusubi的業務內容將會涵蓋運動選手的經紀以及各式活動的舉辦。此外，開設幼兒園也在未來的規劃中。」

事實上，omusubi的公司登記中的確記載了「開設托兒所、保育所、學童保育所以及相關諮詢業務」，由此可見，福原愛的確有意透過omusubi成立幼兒保育園。然而此次爆出外遇疑雲，恐怕也將讓這個計畫泡湯。

對此，日本網友反應激烈表示，「把媽媽跟2個小孩丟在台灣給先生照顧，自己跑回日本說要拚事業，結果跑跟男人約會」、「這種人怎麼能當教育者，太可怕了，誰會願意把小孩的教育交給她」、「好險是在保育園成立之前爆出來（外遇風波），如果是在成立之後發現，對家長和老師而言都很困擾吧」等。

 ▼福原愛2月才開心宣布成立新公司。

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