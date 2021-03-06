陪父河邊釣魚...慘遭巨鱷生吞！剖鱷肚後驚見8歲男童「完整全屍」

記者王佩翊／編譯

印尼3日發生一起男童慘遭鱷魚吞食而亡的意外，然而令人驚訝的是，當該隻鱷魚隔日被尋獲後，相關人員剖開牠的肚子時，竟發現了男童的「全屍」，也就是說鱷魚沒有經過咀嚼就將男童「活吞」。據悉，當時男童正陪著父親在岸邊釣魚，怎知卻突然被鱷魚盯上生吞，儘管男童父親用盡全力卻也沒能救出兒子。

▲村民們剖開鱷魚肚子後，發現男童的全屍。（圖／翻攝自VIRALPRESS）



根據《太陽報》報導，印尼這名8歲男童薩普查（Dimas Mulkan Saputra）3日上午跟父親一起到東加里曼丹省的河邊釣魚，怎知卻突然出現一隻長達26英尺（約7.9公尺）的巨鱷瞬間將薩普查拖走。儘管薩普查的父親當下試圖救回兒子，甚至跳進水裡攻擊鱷魚，但由於鱷魚力量過大，瞬間就把薩普查生吞進肚子裡，並快速離開現場。

當地的搜救機關4日在意外地點的100公尺外找到這隻吃人的鱷魚，並將牠拖回岸上制伏。所有村民都不斷地喊著男童的名字，希望他能保住一命，然而當他們剖開巨鱷的肚子後，卻看到已經斷氣的男童。據悉，男童的屍體幾乎毫無破損地躺在鱷魚的胃部。

薩普查的屍體取出後，隨即轉交給遺屬，而他的家人也將他安葬。至於肇事的鱷魚在肚子被剖開後，也被村民另外埋葬。

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