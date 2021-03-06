伊朗百人客機驚爆遭劫！　持槍嫌稱攜有自殺炸彈「要全機陪葬」

▲伊朗一架從阿瓦士機場起飛的客機在5日凌晨遭劫。（圖／翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／綜合報導

伊朗一架載有100名乘客、從阿瓦士（Ahwaz）飛往伊斯蘭教聖城馬什哈德（Mashhad）的國內航班，於5日凌晨遭劫。在武裝部隊「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）的介入下，班機在伊朗中部城市伊斯法罕緊急降落，並將行凶者當場逮捕。IRGC事後發現，劫機者使用的自殺式背心和槍械都是贗品，他們現在正對其犯罪動機展開調查。

The plan to #hijack a Fokker 100 #aircraft belonging to Iran Air flying from Ahwaz to Mashhad was #foiled by IRGC Flight Security Guards Corps. The perpetrator intended to land the plane at an airport in one of southern Arab states of PersianGulf:#Iran's State TV. pic.twitter.com/so7Pla0wdh — Iran_Newsroom (@Iran_NewsRoom) March 5, 2021

綜合伊朗法爾斯通訊社與半島電視台報導，這架編號334的福克100（Fokker 100）飛機於當地時間5日凌晨2時30分從阿瓦茲機場起飛。飛機起飛20分鐘後，45歲乘客侯塞因（Mohammad Hossein Haghighatmanesh）將一張寫著「我身上攜有炸彈，但遙控在另一位乘客手中」的紙遞給了機組人員。

機組人員見狀，立刻宣布航班進入警戒狀態。隨後，侯塞因走到飛機前方，舉槍威脅機長將班機開回阿瓦士，如果機長拒絕或是降低飛行高度的話，他就會立刻引爆炸彈，讓全機乘客一同陪葬。飛行安全小組負責人不斷安撫他的情緒並與之談判，但侯塞因卻拉開夾克，露出自殺式背心。IRGC立即介入並當場將劫機者逮捕。

#Iran: Plot to hijack Iran Air plane flying 100 passengers from Ahwaz to Mashhad foiled, says Iran.



Flight IR432 #Ahvaz-#Shiraz is supposed to be the flight allegedly hijacked in #Iran. pic.twitter.com/0w23hrfabW — Asian OSINT (@AsianOSINT) March 5, 2021

班機隨即迫降伊斯法罕機場，所幸所有乘客都安全無恙，並在相關單位的安排下，乘搭另一班機飛往原定目的地。IRGC表示，侯塞因被捕後，安全人員發現他身上的自殺式背心不過是由幾塊木頭、膠水和金屬絲製成的贗品，而他持有的槍械也是塑料製成的，IRGC正著手調查這起劫機案的犯罪動機。侯塞因是在阿瓦士與妻子和2個兒子一起登機的，他此前並無任何犯罪紀錄，但IRGC尚未公佈他的身份與相關信息。

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