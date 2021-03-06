　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗百人客機驚爆遭劫！　持槍嫌稱攜有自殺炸彈「要全機陪葬」

▲▼阿瓦士機場。（圖／翻攝自維基百科）

▲伊朗一架從阿瓦士機場起飛的客機在5日凌晨遭劫。（圖／翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／綜合報導

伊朗一架載有100名乘客、從阿瓦士（Ahwaz）飛往伊斯蘭教聖城馬什哈德（Mashhad）的國內航班，於5日凌晨遭劫。在武裝部隊「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）的介入下，班機在伊朗中部城市伊斯法罕緊急降落，並將行凶者當場逮捕。IRGC事後發現，劫機者使用的自殺式背心和槍械都是贗品，他們現在正對其犯罪動機展開調查。

綜合伊朗法爾斯通訊社與半島電視台報導，這架編號334的福克100（Fokker 100）飛機於當地時間5日凌晨2時30分從阿瓦茲機場起飛。飛機起飛20分鐘後，45歲乘客侯塞因（Mohammad Hossein Haghighatmanesh）將一張寫著「我身上攜有炸彈，但遙控在另一位乘客手中」的紙遞給了機組人員。

機組人員見狀，立刻宣布航班進入警戒狀態。隨後，侯塞因走到飛機前方，舉槍威脅機長將班機開回阿瓦士，如果機長拒絕或是降低飛行高度的話，他就會立刻引爆炸彈，讓全機乘客一同陪葬。飛行安全小組負責人不斷安撫他的情緒並與之談判，但侯塞因卻拉開夾克，露出自殺式背心。IRGC立即介入並當場將劫機者逮捕。

班機隨即迫降伊斯法罕機場，所幸所有乘客都安全無恙，並在相關單位的安排下，乘搭另一班機飛往原定目的地。IRGC表示，侯塞因被捕後，安全人員發現他身上的自殺式背心不過是由幾塊木頭、膠水和金屬絲製成的贗品，而他持有的槍械也是塑料製成的，IRGC正著手調查這起劫機案的犯罪動機。侯塞因是在阿瓦士與妻子和2個兒子一起登機的，他此前並無任何犯罪紀錄，但IRGC尚未公佈他的身份與相關信息。

聽Podcast掌握國際局勢

ET快訊
台南廢墟探險一半撞見白骨屍　2.6萬人半夜看傻鼻酸了
快訊／西濱大貨車爆胎自撞翻覆　南下全線封閉
閃亮亮曝與莊凌芸最後對話！心痛求別走：想聽妳繼續叫我姊姊
補習完搭捷運末班車！國中弟吐滿地嚇壞乘客　她見這幕感動哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

微軟電郵軟體遭駭　傳災情擴至2萬美國組織！受害者遍及全球

伊朗百人客機驚爆遭劫！　持槍嫌稱攜有自殺炸彈「要全機陪葬」

爛醉女落軌痛到「扶月台休息」　下秒火車進站被撞到屍塊四散！

義媒：北京「常以貿易為武器」　藉鳳梨施壓台灣

每天喝汽水「牙齒爛光光」！虎牙妹不愛刷牙下場慘　PO影勸世爆紅

恐怖挖墳影片曝光！緬甸19歲正妹遭爆頭　網瘋傳軍警「盜墓偷屍」

波音737 MAX客機再爆故障！　美航機長關閉1引擎急降紐澤西

美國務院譴責中國「修改香港選舉制」　民主將嚴重受損

快訊／紐西蘭外海發生規模6.4地震　深度僅9.2公里

台裔吳修銘任拜登特助　預料將對抗科技巨頭

《聲林》22歲莊凌芸墜樓亡..曾說想做「全方位藝人」　回憶她甜美歌聲..永遠記得妳的笑容

楊丞琳《姐姐2》被CUE李榮浩：工作優先！　成功踢館「陳妍希卻遭淘汰」眼眶紅了

媽媽小三情史挨酸…向侯佩岑道歉！　女兒淚崩緊抱她：妳盡全力保護我

餓了！嘉義驚見超正麵線老闆娘 自曝「目前單身＋3大擇偶條件」

移動式神主牌！3長者馬路當造咖　老翁舉手穿車陣險遭大車撞嚇呆

台南雙載騎士違規闖紅燈釀車禍　他無辜遭撞「飛噴百米」倒地不起

離婚媽媽靠「洗墓碑」來調適心情　清潔百年汙垢療癒過程讓她爆紅

爸帶貓咪躺床+敷臉！爽做SPA　媽回家傻眼...拉開毛孩還被爆咬

李榮浩介紹「楊丞琳的歌」害羞了！　清唱《雨愛》：感覺我是推廣大使ＸＤ

KTV唱嗨「歌本+外套」組醒獅團　踩桌子當跳樁...友狂搖鈴鼓助興

微軟電郵軟體遭駭　傳災情擴至2萬美國組織！受害者遍及全球

伊朗百人客機驚爆遭劫！　持槍嫌稱攜有自殺炸彈「要全機陪葬」

爛醉女落軌痛到「扶月台休息」　下秒火車進站被撞到屍塊四散！

義媒：北京「常以貿易為武器」　藉鳳梨施壓台灣

每天喝汽水「牙齒爛光光」！虎牙妹不愛刷牙下場慘　PO影勸世爆紅

恐怖挖墳影片曝光！緬甸19歲正妹遭爆頭　網瘋傳軍警「盜墓偷屍」

波音737 MAX客機再爆故障！　美航機長關閉1引擎急降紐澤西

美國務院譴責中國「修改香港選舉制」　民主將嚴重受損

快訊／紐西蘭外海發生規模6.4地震　深度僅9.2公里

台裔吳修銘任拜登特助　預料將對抗科技巨頭

養全家「再給夫家孝親費」　人妻流產！婆婆竟鬆口氣：不用辭職了

水利署請鎮瀾宮祈雨　蘇貞昌：誠意有時候也向天表明

橡子共和國台南店3／18開幕！龍貓公車站牌快搶拍　還有超Q束口袋

帶你走跳新竹！賞浪漫花海＋泡湯放空　還能漫遊超刺激天空吊橋

蘭蔻小黑瓶大罐更划算，降至3510元！前導、濕敷　5大用法一滴都不浪費

遭誤會是犛牛！奴才親自剃刀「炸毛肥腸」　網見光溜溜身材萌暈

懷孕照X光標準超嚴苛！名醫揭「孕婦是玻璃做的」　恐引來3尷尬局面

政府全力保護藻礁　蘇貞昌：未來還要成立基金

只是求移位⋯礁溪溫泉飯店遭留負評轟「爛死了」　業者還原經過回應

基層警連3年考績被打乙等　側錄廠商送加菜金準備亂爆料陰長官

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

國際熱門新聞

她好心問暖…下秒慘遭浪漢「公園性侵」

越南再現疑「台移入」確診　患者是專家

網傳摔角傳奇豬木過世　霸氣拍片破謠言

小行星直衝地球　恐在2029相撞

長太醜只能當魯蛇！他怒砸48萬整成花美男

福原愛20歲就曾爆劈腿！勾纏舊愛　同期熱吻錦織圭

日本紀念311地震　福原愛影片遭刪

小鳥變巨鵰！陰莖注射大到「超負荷」...廚師崩潰上吊

26光年「超級地球」可能有大氣層

女師用狗仔式跟學生做愛判刑6年

他追求巨肌整形成卜派　現況超悲慘

美股大漲572點　台積電ADR收揚5.21%

實習生PO囚房鑰匙照　監獄為他換600間門鎖

紐西蘭外海規模6.4地震　深度9公里

更多熱門

相關新聞

選總統？蓬佩奧：我隨時準備戰鬥

選總統？蓬佩奧：我隨時準備戰鬥

美國前國務卿蓬佩奧3日接受「福斯電視台」訪問時表示， 如果前總統川普2024年不再參選總統，那麼他「隨時準備戰鬥」。蓬佩奧的回答進一步證實了人們之前的猜測：這位美國前國務卿或有意在2024年向總統之路邁進。

拜登轟炸中東展現美國強悍

拜登轟炸中東展現美國強悍

美7枚飛彈空襲敘利亞　五角大廈曝死傷人數

美7枚飛彈空襲敘利亞　五角大廈曝死傷人數

伊朗拒會談歐美　重返核協議破局

伊朗拒會談歐美　重返核協議破局

以色列船爆炸　伊朗媒體：德黑蘭與盟友所為

以色列船爆炸　伊朗媒體：德黑蘭與盟友所為

關鍵字：

伊朗劫機IRGCMohammad Hossein HaghighatmaneshFokker 100

讀者迴響

熱門新聞

莊凌芸回母校墜亡！學生目睹崩潰

莊凌芸哭著讀信給爸爸：抱歉很多事沒讓你知道

國中生買滷味遭拒賣　老闆還原狀況

即／22歲女歌手找老師聊天10F墜下！搶救2小時不治

廢墟探險真遇見白骨屍　萬人看直播鼻酸

獨／正妹麵線老闆娘三圍曝　3大擇偶條件

莊凌芸輕生通聯紀錄曝光：習慣差異大

22歲莊凌芸墜10F輕生亡　IG最後訊息曝光

還記得高三性侵的女生嗎？金志洙3度爆惡行

莊凌芸親姊姊悲痛發聲！

浪橘貓越養越毛　5個月仙氣噴發

莊凌芸個人IG：為何放手了？　1天前洩低潮

人妻脹奶公公盯喊：大　2萬窩囊尪還帶乾妹回家

台中海景帳篷有獨立衛浴能爽吃麻辣鍋

日人眼中「台灣像菲律賓」！網揭暗黑真相

更多

最夯影音

更多
《聲林》22歲莊凌芸墜樓亡..曾說想做「全方位藝人」　回憶她甜美歌聲..永遠記得妳的笑容

《聲林》22歲莊凌芸墜樓亡..曾說想做「全方位藝人」　回憶她甜美歌聲..永遠記得妳的笑容
楊丞琳《姐姐2》被CUE李榮浩：工作優先！　成功踢館「陳妍希卻遭淘汰」眼眶紅了

楊丞琳《姐姐2》被CUE李榮浩：工作優先！　成功踢館「陳妍希卻遭淘汰」眼眶紅了

媽媽小三情史挨酸…向侯佩岑道歉！　女兒淚崩緊抱她：妳盡全力保護我

媽媽小三情史挨酸…向侯佩岑道歉！　女兒淚崩緊抱她：妳盡全力保護我

餓了！嘉義驚見超正麵線老闆娘 自曝「目前單身＋3大擇偶條件」

餓了！嘉義驚見超正麵線老闆娘 自曝「目前單身＋3大擇偶條件」

移動式神主牌！3長者馬路當造咖　老翁舉手穿車陣險遭大車撞嚇呆

移動式神主牌！3長者馬路當造咖　老翁舉手穿車陣險遭大車撞嚇呆

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面