伊朗百人客機驚爆遭劫！　持槍嫌稱攜有自殺炸彈「要全機陪葬」

▲伊朗一架從阿瓦士機場起飛的客機在5日凌晨遭劫。(圖/翻攝自維基百科)

記者葉睿涵/綜合報導

伊朗一架載有100名乘客、從阿瓦士(Ahwaz)飛往伊斯蘭教聖城馬什哈德(Mashhad)的國內航班,於5日凌晨遭劫。在武裝部隊「伊斯蘭革命衛隊」(IRGC)的介入下,班機在伊朗中部城市伊斯法罕緊急降落,並將行凶者當場逮捕。IRGC事後發現,劫機者使用的自殺式背心和槍械都是贗品,他們現在正對其犯罪動機展開調查。

The plan to #hijack a Fokker 100 #aircraft belonging to Iran Air flying from Ahwaz to Mashhad was #foiled by IRGC Flight Security Guards Corps. The perpetrator intended to land the plane at an airport in one of southern Arab states of PersianGulf:#Iran's State TV. pic.twitter.com/so7Pla0wdh