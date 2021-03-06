快訊／紐西蘭外海發生規模6.4地震　深度僅9.2公里

▲紐西蘭外海6日上午發生規模6.4地震。（圖／翻攝自USGS）

記者詹雅婷／編譯

紐西蘭繼5日凌晨連續發生3場強震後，東北方海面6日當地下午13時16分（台灣時間6日上午8時16分）發生規模6.4地震，震央位在北島城市吉斯伯恩（Gisborne）東北方約176公里處海面，深度僅9.2公里。

紐西蘭目前仍餘震不斷，依據歐洲地中海地震中心監測數據，在稍早規模6.4地震發生後，現已至少發生10起餘震，規模落在4.1至4.9之間，深度介於10公里至52公里。

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