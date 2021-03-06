心疼福原愛嫁高雄「是2個世界」！　日引退女星說出台灣媳真心話

▲福原愛被日媒分析想離婚。（圖／翻攝自IG／福原愛）



記者崔子柔／綜合報導

日本桌球天后福原愛爆出4年婚變，引起台日兩地轟動討論，42歲的前寶塚劇團男役女星真野SUGATA也在9年前成為台灣媳婦，她昨（5）日對此表示，雖然難以接受不倫戀，但還是覺得福原愛相當可憐，另也認為嫁到高雄是另個世界，一定很難適應。

星真野SUGATA昨日在個人部落格發文指出，她前天和在台灣的日本友人、日本人妻、台灣友人一同聚會，聊到福原愛的事情，她認為，日本女性嫁來台灣要適應不同的生活環境，如果是台北的話，和日本其實已經沒有太大差別，但福原愛是嫁到高雄去。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲星真野SUGATA嫁來台灣後在台北生活。（圖／翻攝自IG／@sugatamano）



星真野SUGATA指出，她常在想，「如果不是住在台北的話，應該也很難適應吧」，因為高雄當地居民幾乎都是國語、台語混著說，連她的老公也只聽得懂7成，和台北根本是2個世界。

星真野SUGATA認為，也許福原愛嫁到高雄後，又發現公婆在觀念、想法上比較傳統，才會適應不良，她也分享聚會上和友人的共同看法，認為台日夫妻要保持良好關係，「不論發生什麼事，老公最後都要站在太太這邊」。