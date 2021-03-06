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用「狗仔式」跟未成年學生做愛　人妻女教師遭判刑6年

▲女教師芭爾珀(左)與丈夫丹尼爾的合影。(圖／翻攝自臉書＠Kandice Barber）

女教師芭爾珀(左)與丈夫丹尼爾的合影。(圖／翻攝自臉書＠Kandice Barber）

國際中心／綜合報導

英國人妻女教師芭爾珀(Kandice Barber)，因為被控藉著工作掩護引誘未成年男學生發生性關係等罪名成立，周五(5日)在艾爾斯伯里(Aylesbury)刑事法院遭判刑6年又兩個月。案情指出，兩人「交往」期間，35歲的芭爾珀曾跟這名15歲男孩在運動場以「狗仔式」姿勢發生性行為。

今年１月時，芭爾珀再次出庭受審。陪審團裁定她「引誘未成年人發生性行為」罪名成立，但另外兩項類似的指控則罪名不成立。在此之前，芭爾珀師已因為透過Snapchat傳送一段自己在大堆情趣用品包圍下、用性愛玩具自慰的影片給對方而被判有罪。去年，她亦因為給該名孩發送上空照而被判罪名成立。

由於法律規定，這名未成年少年的身分不能曝光。在此之前他曾表示，當有關他倆「師生性關係」的傳言傳遍整個校園時，他感到「擔憂和恐懼」。他聲稱，兩人的性接觸包括該名人妻女教師曾在樹林中對他口交。

控方指出，芭爾珀透過簡訊跟對方建立了關係，甚至曾在上課時向對方發送性暗示訊息。檢方告訴法庭說，有一天晚上，這對師生在學校旁邊的連動場碰面，在那裡，他們以「狗仔式」的姿勢發生性行為，過程持續了約5分鐘。

陪審團在法庭上聽到，當有關這對師生的傳言開始在校園流傳時，校長曾當面問了這名男孩，但後者堅決否認。在庭上宣讀的一份文件顯示，該名男孩聲稱芭爾珀曾威脅他：如果把兩人的關係告訴任何人，就會「毀了他」。

英國「全國防止虐待兒童協會」(NSPCC)一名發言人說：「身為一名老師，芭爾珀本應了解到年輕人的脆弱，她有責任保護自己的學生。然而，她卻反而利用男孩對她的信任來滿足自己的性慾。」

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