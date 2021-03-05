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快訊／越南再現疑「台灣移入」確診　通報：患者是「中國籍專家」

▲▼越南,新冠肺炎。（圖／路透）

▲越南再現疑似台灣移入確診病例。（圖／路透）

中央社

越南衛生部今晚通報新增6例境外移入病例，其中一名患者是43歲的「中國籍專家」，但經查該名患者所搭乘的班機編號是2月19日從台灣飛往胡志明市的長榮航空班機。

越南衛生部今天晚間在官網通報新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，內容指出，越南再添6例境外移入病例。根據通報內容，其中1名患者疑似是自台灣移入的病例。

通報指出：「2494號病例，男性，43歲，專家，中國籍。2月19日從『中國』搭乘編號BR391班機入境新山一機場，立刻被隔離，在平陽省採樣送驗。3月4日第2次篩檢結果為陽性，患者正在平陽省綜合醫院治療。」

前述越南衛生部通報指出，患者是從「中國」入境胡志明市新山一國際機場（Tan Son Nhat International Airport ）。但經查證，編號BR391班機應該是從台灣飛往胡志明市才對，而非通報所稱的「中國」。

以往越南在疫情通報時，會將台灣與中國做出可識別的區分，以便後續疫調。駐胡志明市辦事處表示，這次通報寫「中國專家」，但該名患者搭乘的班機又是從台灣出發的國籍航空，令人感到困惑，會即刻向越方查證。

根據越南衛生部最新通報，截至發稿，越南自去年1月疫情現蹤以來，迄今共有2494人染疫，其中1920人已痊癒，35人病故。

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