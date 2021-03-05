慧眼看天下／名人加持 暴漲比特幣還能追高再買嗎？



新聞節目中心／綜合報導

加密貨幣比特幣交易價格近日大起大落，雖然近期曾一度衝破5萬8千美元大關，但隨後重摔拉回修正。3月2號，美國證券交易委會（SEC）主席提名人Gary Gensler赴參議院銀行委員會舉行聽證會，宣示要根除加密貨幣欺詐和操縱的行為，這番言論傳出之後，比特幣瞬間暴殺到4萬8千美元，最近一樣波動很大，可是不久前又站回5萬美元，顯見投資人沒有被嚇跑，反而吸引了更多手上握有資金的人搶進這塊市場，到底比特幣在夯什麼？《慧眼看天下》第138集，就邀請到淡江大學財金系聶建中教授，與主持人黃寶慧一起分析，究竟現在是進場投資比特幣的好時機嗎？

比特幣算投資？還是投機？

如果要討論比特幣最近爆紅的原因，特斯拉的執行長馬斯克絕對是關鍵人物之一。回顧2020年，馬斯克在12月20日就曾經透過Twitter發表一張迷因圖，暗示他受到比特幣的誘惑，而此時MicroStrategy的執行長MichaelSaylor就回應馬斯克表示，購買比特幣會替馬斯克帶來財富上巨大的變化，果然，就在這短短的時間內，比特幣起了翻天覆地的漲勢，然而這一年助漲比特幣的推手真的是馬斯克嗎？

關於這個問題，聶建中教授把時間再往回拉，他說比特幣在2020年交易金額還在一萬美元以下，直到2020年7月27日這個時候才突破一萬美元關卡，可是並未引起投資市場上太多的注目，但是隨著疫情嚴重的態勢不斷攀升，各國為了救經濟不停印鈔票，忽然間，傳統貨幣利率降到0，美國又通過1.9兆美元紓困案，大量的錢湧入股匯市撐盤，當漲勢漲到投資人無法接受的時候，投資人自然會開始注意避險工具，黃金雖然是公認的最佳避險工具，但是價格已經高到投資人覺得利薄的時候，還處在低檔，具有類似屬性的比特幣就變成大家追捧的新寵兒。

但是以目前獲取比特幣的三種方式：購買、收取跟挖礦。聶建中教授認為坊間想靠比特幣賺錢的年輕人，或許該放棄「挖礦」這件事，僅管不少人都在說比特幣最好的投資就在於「零本金」，但是聶建中教授提醒年輕人，「挖礦」這件事本身投入的金額其實並不低，不只設備需要錢，耗電也是目前不符合環保的一個最大爭議點，現在連中國大陸這個「挖礦」大國都因為承受不了「耗電污染」這個惡名，選在4月底前要全面清理關閉內蒙古的虛擬貨幣挖礦投資案，就知道單是電費這件事，可能就是年輕人要面對很大的支出成本，所以年輕人要當心，別「挖礦」不成反成礦工，那時浪費的時間成本才是更驚人的損失。

比特幣錢景堪慮？ 因為各國央行即將出招

目前虛擬貨幣的市場紊亂，許多法規並不完備，所以當美國財長葉倫出來喊話，表示比特幣是「低效率又不可靠的投資工具」，其實也算是一種語重心長的呼籲。聶建中教授以貨幣的演進史來看，從貝殼到鑄幣，再發展到紙幣，演進到信用卡塑膠貨幣，下一個要跨入的絕對是數位貨幣，但是攤開這一長串的演進歷史來看，政府永遠是推動這一系列改變的幕後推手，所以研擬一套數位貨幣管理條例並不是各國政府在喊好玩的，從中國大陸想要發展數位人民幣，以及近期宣布要禁止比特幣交易，發展國家數位貨幣的印度，還有去年就已經想要推數位盧布的俄羅斯，在在都暗示了各國政府覬覦數位貨幣這塊發展大餅的雄心。

所以投資人錢進比特幣市場要更謹慎小心，因為畢竟不是每個人都擁有像馬斯克那種等級的訊息來源，當高端的訊息在傳遞的時候，如果投資人只是抱著跟風心態錢進投資市場，以比特幣目前暴起暴跌的狀態，就算有機會變成百萬富翁，也有可能在轉瞬間血本無歸，謹慎選擇投資管道，設好停損、停利，才不會讓自己傷心。

▼完整節目內容，將會於03月06日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。



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