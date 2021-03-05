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單月加班378小時！日本新冠防疫辦公室公務員達「過勞死紅線」

▲▼日本進入緊急狀態後，乘客戴著口罩通勤。（圖／路透）

▲日本進入緊急狀態後，乘客戴著口罩通勤。（圖／路透）

記者郭家榮／編譯

日本內閣官房的新冠肺炎防疫辦公室受疫情影響，多數成員都嚴重超時工作，今年1月該辦公室平均加班122小時，甚至有公務員最長加班時間達378小時，遠超過「過勞死紅線」的月加班80小時標準。

根據日媒《朝日新聞》報導，日本發布緊急事態宣言後，新冠防疫辦公室的公務員幾乎都被要求加班，今年1月平均加班時數122小時，最高時數則達348小時，單月就超過2019年一般公務員平均加班時數的348小時。

報導指出，自去年11月到今年1月，該辦公室平均加班時數分別為11月（職員數89人）69小時、12月（職員數95人）77小時、1月（職員數102人）122小時。儘管政府為防止疫情擴大，呼籲民間企業單位實施遠端上班（在家工作），但該辦公室自去年11月到今年1月都沒有人這樣做，甚至經濟再生大臣西村康稔在2月17日的記者會上表明不會實施遠端上班。

▲▼在家工作、遠端上班、工作。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲遠端上班。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

對於有參議員質詢新冠防疫辦公室缺乏遠端上班的問題，日本政府也答覆，因為工作性質特殊可能必須採取緊急行動，至於該辦公室成員的沉重負擔，除了透過加強制度確保人力充足之外，也會採取措施，確保成員可以有更多休息。

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