福原愛20歲就曾爆劈腿疑雲！勾纏高中舊愛　同期被拍熱吻錦織圭

▲福原愛與錦織圭的短命姊弟戀曾經轟動一時。（圖／取自福原愛、錦織圭IG）



記者王佩翊／編譯

日本桌球天后福原愛被日媒拍到與陌生男子共遊橫濱，同日也遭另一間日媒爆料與老公江宏傑已進入離婚協議，儘管福原愛緊急滅火發布道歉聲明，江宏傑也隨即表態「對小愛的愛未曾改變」，公開力挺老婆，但婚變傳聞仍然引發熱議。如今《週刊女性PRIME》更爆料，福原愛其實早在20歲就曾經爆出「劈腿疑雲」，當時她被拍到與網壇名將錦織圭街頭熱吻，然而同期卻仍在跟高中前男友有所牽扯。

福原愛2016年與江宏傑結婚，婚後育有1男1女，然而看似幸福的模範家庭如今卻被婚變傳聞壟罩。福原愛日前被拍到與陌生男子到橫濱幽會，兩人甚至還下榻同一間飯店，儘管事後福原愛堅稱兩人是住在「兩間不同的房間」，並發表道歉聲明，老公江宏傑也親上火線力挺，但仍然無法滅火。

▲福原愛與江宏傑。（圖／翻攝自Facebook／江宏傑）



根據《週刊女性PRIME》報導，32歲的福原愛其實早在20歲就曾經在原宿街頭被拍到與年下網壇名將錦織圭熱吻，震驚各界，不過最後這段短命的姊弟戀僅維持4個月就分手。但最令人震驚的是，當時福原愛身邊的人都知道，她其實還在跟高中舊愛、天菜桌球選手大矢英俊有所牽扯。

據悉，福原愛與大矢英俊是同學，兩人從高中開始交往，此後不斷分分合合，但根據雙方友人透露，兩人原本就快要復合了，怎知福原愛卻突然被爆出與錦織圭的緋聞，也讓劈腿疑雲瞬間爆發。

根據《週刊現代》報導，熱戀傳聞爆出後，錦織圭的經紀公司稱，「兩人是在北京奧運認識，聽說是很好的朋友。」但福原愛的經紀公司則拒絕對此發表回應。

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