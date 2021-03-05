憂潛在暴力威脅，美國會警方請求讓國民衛隊再守60天

▲川普支持者衝進華府國會大廈的舉動，讓國會警方至今仍心有餘悸。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

「美聯社」4日報導，美國國會警方已要求國民衛隊成員在未來兩個月內繼續為國會大廈提供安全保護。 美國國防部官員表示，目前五角大廈正在批審這項新建議。

報導說，國會警方因 為擔心國會大廈可能再度遭到攻擊，已請求國防部讓駐守在國會大廈周圍的大約5000名國民衛隊，繼續留守60天，直到5月中旬。

「美聯社」說，密西根州民主黨眾議員史洛特金(Elissa Slotkin)透露，提他所知，延長60天安全戒護的請求。是在過去36小時內提出的。此外，有國防部匿名官員證實，五角大廈目前正在批審這項請求。

報導說，美國國會警方請求國民衛隊留守，凸顯了人們對國會大廈安全和潛在暴力威脅的擔憂並未消失。有關部門表示，他們認真看待3月4日國會大廈可能再受衝擊的情報，不過截至目前為止，這一天平安無事。

依照原定計畫，目前駐守在華府特區的5000多名國民衛隊本應在今年3月12日結束任務。但國會警方近日收到情報，指一個民兵組織揚言要在3月4日對國會大廈進行另一次攻擊。

之後眾議院臨時取消4日會議，將原定於4日舉行、針對警務改革法案的投票提前到3日晚進行。