　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日媒：美強化嚇阻戰略抗中國　第一島鏈部署飛彈打擊網

▲▼ 美國為強化傳統嚇阻能力對抗中國，計劃沿第一島鏈部署針對中國的精準打擊飛彈網。（圖／翻攝自臉書／DeptofDefense）

▲美國為強化傳統嚇阻能力對抗中國，計劃沿第一島鏈部署針對中國的精準打擊飛彈網。（圖／翻攝自臉書／DeptofDefense）

文／中央社

美國為強化傳統嚇阻能力對抗中國，未來6年將投入近274億美元用於印太地區，計劃沿第一島鏈部署針對中國的精準打擊飛彈網絡。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）報導，美國國會議員比照過去的「歐洲嚇阻倡議」（EPI），在2021會計年度的國防政策法案創設「太平洋嚇阻倡議」（PDI），以因應五角大廈將重點轉為對中國維持競爭優勢。

美軍印太司令部在提交給國會的書面裡列出5大重點任務：聯戰殺傷力、兵力設計與態勢、強化盟邦與夥伴、演習驗證與創新、強化後勤與安全容許。

其中用於「陸基長程火力」，今年要求4.08億美元，然後2023到2027會計年度總共需29億美元。印太司令部說：「高生存力的精準打擊火力，能從500公里外提供海、空作戰協助。」

「在第一島鏈內若有配備長程火力的地面部隊，將為印太司令部爭取到空間建立海、空優與可恃戰力。」

日經新聞（Nikkei）報導，美軍印太司令部在提交給美國國會的「太平洋嚇阻倡議」說明裡指出，美國未來最大的危險仍是傳統嚇阻力量的流失。

「沒有合理且有效的傳統嚇阻能力，中國就敢在區域乃至全球排擠美國的利益。隨著印太區域的軍事平衡變得更加傾斜，美國也累積更多讓對手敢單方面冒進改變現狀的風險。」

美軍提出的具體作法包括：在國際換日線以西、沿著第一島鏈部署精準打擊網絡的整體聯合部隊；在第二島鏈整合空中飛彈防禦；部隊分布態勢須具備維持穩定能力；必要時，能支應與維持長時間作戰。

第一島鏈包括台灣、沖繩與菲律賓等，而中國也視第一島鏈為視為其「反介入／區域拒止」（anti-access/area denial）第一道防線，阻絕美軍進入東海與南海。中國還尋求阻止美軍接近西太平洋的第二島鏈，範圍包括從日本東南部一路向南延伸到關島、印尼等。

印太司令部本月向國會提出從2022至2027會計年度的軍事投資計畫，從2021會計年度的22億美元增加為2022會計年度的47億美元，直逼華府每年用以對付俄羅斯的50億美元。

未來6年總計投入274億美元，相較2015到2020會計年度增加36%，反映出美國對於中國在台灣、東海及南海的活動更為戒慎。

美軍印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）今天在保守智庫「美國企業研究所」（AEI）發表演說指出，未來6年中國可能會尋求改變印太區域現狀，猶如他們對待台灣的做法。

ET快訊
福原愛傳下週返台　公司回應了
22歲選秀女歌手墜10F輕生亡　IG最後訊息曝光
快訊／22歲女歌手墜樓！　北市私校10樓墜落亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

憂潛在暴力威脅，美國會警方請求讓國民衛隊再守60天

噁男強擄女學生…多次洩慾！印度大法官竟問「要不要娶她」逃坐牢

紐約時代廣場看板聞名全球　軟體科技生力軍推GOTIGER雲端管理系統

福原愛20歲就曾爆劈腿疑雲！勾纏高中舊愛　同期被拍熱吻錦織圭

蓬佩奧：川普若2024不選，我隨時準備戰鬥

緬甸血腥政變！士兵「槍口指鏡頭」錄抖音：我會射殺所有看到的人

公路勒頸魔「性侵殘殺」7女！入獄也遭活活勒斃　慘死牢房中

母親311地震遭海嘯捲走...時隔10年終尋獲遺骸！　兒崩潰淚謝

14歲少女遭性侵　「正義鄉民」合力制伏惡狼！綑綁上車猛揍濺血

老翁搬來25年「沒人見過他老婆」驚悚真相曝！　太孤單竟伴屍多年

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

煞車當油門「啊！」女駕駛沿路叫　攔腰撞路人...祠堂牆壁被衝破洞

福原愛「不認出軌」親筆信道歉：夫妻共同面對　江宏傑深情喊話「對小愛的愛至今不變」

傻眼！婦人拆封免洗內褲不結帳　店員解釋衛生疑慮遭回：手有消毒

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

萌柴露燦笑迷上玩「炒蘿蔔遊戲」　循環伸掌狂要姐姐切：再來一次～

憂潛在暴力威脅，美國會警方請求讓國民衛隊再守60天

噁男強擄女學生…多次洩慾！印度大法官竟問「要不要娶她」逃坐牢

紐約時代廣場看板聞名全球　軟體科技生力軍推GOTIGER雲端管理系統

福原愛20歲就曾爆劈腿疑雲！勾纏高中舊愛　同期被拍熱吻錦織圭

蓬佩奧：川普若2024不選，我隨時準備戰鬥

緬甸血腥政變！士兵「槍口指鏡頭」錄抖音：我會射殺所有看到的人

公路勒頸魔「性侵殘殺」7女！入獄也遭活活勒斃　慘死牢房中

母親311地震遭海嘯捲走...時隔10年終尋獲遺骸！　兒崩潰淚謝

14歲少女遭性侵　「正義鄉民」合力制伏惡狼！綑綁上車猛揍濺血

老翁搬來25年「沒人見過他老婆」驚悚真相曝！　太孤單竟伴屍多年

黃子鵬今年轉先發　許銘傑：投手需要企圖心

倒數2天！「2021春遊苗栗」省錢玩　再抽免費住宿、體驗券

開暖氣也要管！他PO「房東8鐵規」傻眼　網狂勸：快搬走

女性遭跟蹤騷擾...藍委催生「跟蹤騷擾防治法」　警政署回應了

三發教育基金會行動書車添新力　台南書車首發大獲好評！

鳳梨釋迦傳崩盤...台東縣府畫大XX　農業處：因這原因價格穩定

憂潛在暴力威脅，美國會警方請求讓國民衛隊再守60天

短暫相聚溫暖一生！打開家門愛住進來　花蓮授證50戶寄養家庭

輔仁大學與全鋒事業產學合作　打造跨領域健康服務平台

港選舉辦法將修改　胡錫進：美國搞雙標「只許自己放火」

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

國際熱門新聞

她好心問暖…下秒慘遭浪漢「公園性侵」

紐西蘭發海嘯警告　呼籲高處避難

AV女優用肉體付車費！野戰運將影片瘋傳

小行星直衝地球　恐在2029相撞

原來SOD都是真的！AV女優帶處男大學生回家

小鳥變巨鵰！陰莖注射大到「超負荷」...廚師崩潰上吊

緬甸遺體滿地　軍警拖屍「留整攤血」

快訊／紐西蘭發生8.1極淺層地震

紐西蘭8.1強震「海嘯影片」曝光　強震瞬間吊燈狂晃

道瓊重挫345點　台積電ADR大跌5.94％

慰安婦遭注射「606」藥劑...逼1天接客300人

長太醜只能當魯蛇！他怒砸48萬整成花美男

紐國強震「猛浪直衝陸地」畫面曝光

紐西蘭8.1極淺強震　「海嘯警告」遠及日本

更多熱門

相關新聞

變態女性虐男友　大笑拍下他垂死45分鐘

變態女性虐男友　大笑拍下他垂死45分鐘

美國2019年發生一起驚悚案件，維吉尼亞州一名女子長期對男友施加性虐待，甚至在男友因吸毒過量而性命垂危時，大笑著拍下他痛苦不堪的模樣，拖延整整45分鐘才打電話報警，導致男友不幸身亡，5日被判16年徒刑。

婆婆「沒跟到蜜月」氣哭　網：我的更恐怖

婆婆「沒跟到蜜月」氣哭　網：我的更恐怖

全球晶片大短缺！　路透：美未准企業出貨中芯國際

全球晶片大短缺！　路透：美未准企業出貨中芯國際

路透：美國務卿防長3月訪日韓

路透：美國務卿防長3月訪日韓

中國軍機頻擾　美印太司令：助台增強防禦力

中國軍機頻擾　美印太司令：助台增強防禦力

關鍵字：

北美要聞第一島鏈軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

網傳15歲男激戰50個國中妹！桃園教育局回應了

她好心問暖…下秒慘遭浪漢「公園性侵」

即／22歲女歌手找老師聊天10F墜下！搶救2小時不治

獨／正妹麵線老闆娘三圍曝　3大擇偶條件

國中弟夾30元滷味！老闆「1理由」拒賣

紐西蘭發海嘯警告　呼籲高處避難

福原愛、江宏傑1動作「不合邏輯」

日本律師搖頭「福原愛就是出軌」！這1行為成鐵證

不只福原愛！日本3女神「台日婚姻」崩盤

福原愛2度道歉　江宏傑喊話：我對小愛的愛至今不曾改變

鋼琴仙女彈到一半脫了　大露雪乳螞蟻腰

快訊／淡水22歲警巡邏被車撞！失去意識搶救中

金素妍真老公出現　嚴基俊：我好渺小

福原愛辛酸現況曝光！閨蜜怒：她在台灣每天哭

福原愛早知被偷拍！日媒點出關鍵

更多

最夯影音

更多
可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面