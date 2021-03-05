國衛院要蓋「疫苗二廠」擴大產能　陳時中：希望3年內完成

記者林銘翰／台北報導

衛福部長陳時中日前透露，國產疫苗產能將有重大突破，未來國衛院將申請「疫苗二廠」擴大產能，另有一家國產疫苗廠，年底產能可望高達1.2億劑，不只自用還能外銷。對此，陳時中5日表示，疫苗二廠還在規劃階段，衛福部已經將計畫送至國發會，希望能夠在3年內完成。

行政院長蘇貞昌5日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。民進黨立委王定宇質詢時表示，國衛院在病毒株的各項研究自己有一個廠，有點像國軍的中科院，將技術與製造放在一起，詢問陳時中疫苗二廠大約何時能開始興建。

陳時中表示，國衛院的「疫苗二廠」屬於研發用，目前還在規劃階段，衛福部已經將計畫送至國發會，希望能夠在3年內完成。

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



王定宇指出，在這次的疫情中，台灣民眾對自己的國家自信，主要來自於一份民調，以前國人出國旅遊都喜歡買藥，可是這次有超過五成的民眾選擇國產疫苗，只有大約30％的民眾選擇歐美疫苗、1.3%選擇中國疫苗，詢問陳時中對於國產疫苗在7月取得授權上市的時程有幾分把握。陳時中答覆，應該有八成以上。

王定宇再問，包括輝瑞、莫德納都同時向很多國家提出申請緊急授權，國內疫苗的1.2億劑一看就是要外銷，詢問衛福部就督導的兩家疫苗廠商，有無同時向其他國家申請許可到緊急授權。陳時中表示，目前還沒有通過，不過這屬於商業秘密的一環，「有一家向國外同步申請」。

王定宇認為，只有國內疫苗供應無虞，台灣才能開放出口，如果以一個月2000萬劑的產能來看，到7、8月的疫苗都很夠用，目前國內的狀況比疫苗完成率最高的以色列還好。對此，陳時中則說，台灣的疫情當然比這些國家都要好得非常多。

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