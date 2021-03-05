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首批AZ新冠疫苗5萬人先打！　長庚超前部署成立「接種推動團隊」

▲▼南韓26日開放施打AZ疫苗，目前傳出15起副作用案例。（圖／路透社）

▲民眾接種AZ疫苗資料照。（圖／路透社）

記者嚴云岑／台北報導

首批AZ疫苗運抵台灣，5萬名列在第一級高風險的醫事人員列為最優先接種對象。擁有2萬多名員工的長庚醫院，在決策委員會程文俊主委的領軍下，超前部署成立「新冠疫苗接種推動團隊」，由邱政洵副院長擔任總指揮，進行任務分組，並規劃三階段接種作業流程，讓員工對於疫苗有公開、透明的認知，進而能安心放心接受疫苗注射。

長庚醫院「新冠疫苗接種推動團隊」，分成醫療專家小組、作業推動組及諮詢關懷組，分別負責教育訓練、注射作業與健康關懷等任務；同時規劃「接種前、接種時、接種後及第二劑接種」三階段接種作業流程，以落實執行。

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邱政洵副院長表示，長庚醫院非常重視員工健康，因此組成醫療專家團隊，在接種前提供教育訓練，再運用資訊系統進行線上問卷，讓員工能依自己的意願選擇施打。同時也請員工先自我評估疾病史及禁忌症等，再依疾管署訂定原則安排接種順序，依序發給注射單。

接種時須先經醫師評估確認後完成注射，醫院會發給新冠肺炎接種記錄卡，員工於現場觀察30分鐘無虞後才能離開。而員工在接種後必須回饋接種後反應，一周內線上回覆。如無不良反應再續接種第二劑，第二劑接種完也須在一周內回饋接種後反應。

對於接種後有不適症狀者，長庚醫院也提供24小時不中斷的醫療關懷諮詢服務與專線電話，讓員工在整個接種疫苗的過程中得到全面的關懷。

邱政洵副院長表示，新冠疫情已趨向穩定，抗疫下半場的關鍵就是疫苗，世界各國都在推動疫苗接種，我們也鼓勵員工接種疫苗，「先接種先健康」，才能更積極的保護自己及家人的健康。

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