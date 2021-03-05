小鳥變巨鵰！陰莖注射效果太好「大到超負荷」...廚師崩潰上吊

▲死者疑似是因為下體過度腫脹，後悔不已，才會自我了結。（示意圖／資料照）



記者王佩翊／編譯

泰國一名餐廳廚師日前為了讓自己的下體更雄偉，異想天開地往生殖器注射藥物，然而他卻沒想到，最後尺寸竟大到超乎他的預期。苦惱的他試圖求助醫師進行「縮鵰」，但卻因為疫情遲遲無法求診，直到近期才好不容易約到醫師的門診，打算於4日到院治療，怎知當日他卻被發現在路邊的一棵樹上上吊自殺。

根據泰媒sanook、dailynews報導，泰國暖武里府直轄縣警方4日上午9時接獲民眾通報，有一名男性在路邊的一棵羅望子樹上吊自殺，然而當警方趕往現場，並將男子從樹上搬下來時，當事人早已斷氣且失去生命跡象。警方表示，死者身上除了脖子的勒痕外，沒有其他可疑傷勢，因此初步排除他殺的可能性。

เครียดฉีดจู๋ใหญ่เกินอักเสบ แก้เล็กไม่ได้!ผูกคอลาโลก... 由 Dailynews 發佈於 2021年3月3日 星期三

經警方調查，該名男子叫乃厝，42歲的他是一名廚師。根據乃厝友人阿披查的說法，死者先前曾經因為想要讓下體看起來更雄壯，因此在自己的生殖器上注射藥物，怎知最後生殖器雖然變大了，但尺寸卻超出他的預期，甚至還發炎腫脹不已，讓他痛苦不堪，後悔不已的他更想要找醫師將自己的生殖器縮小。

儘管如此，受到疫情影響，乃厝無法前往醫院治療，只能靜靜地等待疫情趨緩。日前他終於成功預約到4日的門診，好友阿披查也說好要帶他去醫院，怎知就診當日，阿披查卻遲遲聯絡不上乃厝。不放心的阿披查隨即趕往乃厝的住家，卻在附近樹上發現上吊的死者。

阿披查難過表示，乃厝輕生的原因很有可能就跟生殖器增大有關，自從打藥之後，他的下體不斷發炎腫脹，但先前因為疫情，醫師遲遲不肯幫他治療，疑似是因此自尊心遭受打擊，才會選擇走上絕路。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

聽Podcast掌握國際局勢

健康光潤「靈芝水」！舒緩敏感、痘痘 肌膚平滑透亮

