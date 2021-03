即／緬甸驚爆全境大停電！南北各城市同步斷電　仰光突傳槍響

記者詹雅婷/綜合外電報導

緬甸軍警鎮壓反政變示威者的行動漸趨強硬,不但朝抗議群眾發射實彈,染血拖行屍體的畫面也曝了光。依據5日最新消息,緬甸當地下午1時許,各大城市接連發生大規模停電的狀況,幾乎遍及全境。

▲緬甸示威活動越演越烈。(圖/路透)

路透報導,緬甸境內多地無預警斷電,依據當地居民回報,最北方的克欽邦(Kachin)首府密芝那(Myitkyina)、首都奈比多(Naypyitaw)、最大城仰光(Yangon),至南部的毛淡棉市(Mawlamyine)目前均無電可用。

許多緬甸網友擔憂,在斷電後的下一步,軍政府可能再度斷網。另據人權運動者薇薇努(Wai Wai Nu)推特發布的消息,在斷電的同時,也收到仰光多區發生槍擊的消息。

不過,根據仰光官員的最新說法,大規模停電的狀況是因系統故障造成,並非刻意斷電,各地用電將會在晚間陸續恢復。

BREAKING : I am hearing electricity cut in many cities across the country in #Myanmar.



Also receiving Reports of Shootings in Yangon several places.



Extremely worried NOW! #WhatsHappeningInMyanmar #SaveMyammar #HappeningNow