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真人版卜派！他把「6公升凡士林」打進手臂當巨肌　悲慘現況曝光

記者吳美依／編譯

俄羅斯軍人特雷辛（Kirill Tereshin）退役後投入綜合格鬥（MMA），為了達到完美體態，接受整形手術，把6公升凡士林填充物分別注射進2隻手臂當成肌肉，因此獲得真人版「大力水手卜派」的封號。但他如今飽受發炎、肌肉壞死與填充物硬化之苦，甚至被醫師研判將有生命危險，必須再度動刀，手術卻因疫情而不斷延遲。

▲俄羅斯退役軍人、24歲綜合格鬥（MMA ）選手特雷辛（Kirill Tereshin）把6公升凡士林填充物分別注射進2隻手臂，彷彿真人版「大力水手卜派」。（圖／翻攝Instagram帳號kirill_tereshin_ruki_bazuki）

▲特雷辛彷彿真人版「大力水手卜派」。（圖／翻攝Instagram帳號kirill_tereshin_ruki_bazuki）

《紐約郵報》等外媒報導，特雷辛2019年接受手術，「肌肉增量」後，格鬥實力卻沒有變強，上場3分鐘就被年長20歲的對手打趴。他不久後也發現許多後遺症，「我才24歲，免疫系統目前還能應付發炎，但我真的不知道接下來會發生什麼事」。

33歲社運人士瑪瑪伊娃（Alana Mamaeva）長期倡議反對整型手術氾濫，她建議特雷辛完全移除填充物，挽救性命。特雷辛坦言非常幸運，還有人願意出手救治。他引述醫師梅爾尼科夫（Dmitry Melnikov）的說法指出，如果自己不接受手術，可能會有生命危險。

特雷辛如今焦急又害怕地等待手術，也對於自己的「愚蠢」行為後悔不已，「我知道我早該想到這一點……我沒有考慮到後果」。

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