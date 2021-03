26光年外有顆「超級地球」…可能有大氣層！科學家超興奮：是夢想

▲Gliese 486b行星。(圖/翻攝自RenderArea)



記者張方瑀/綜合外電報導

最新研究指出,在距離地球26光年外,有一顆表面溫度比金星略低的系外行星,體積比地球略大,而表面溫度約為攝氏428度,雖然還不到能夠讓人類生存的地步,但有可能存在著大氣層,也就是說它可能是適合生命存在的「超級地球」。

最新《科學》(Science)期刊研究指出,這顆被稱作「Gliese 486b」的類地行星距離地球僅26光年,從整個銀河系的角度來看,它算是位在地球的近郊。Gliese 486b圍繞著一顆紅色恆星運行,它的體積比地球大,表面溫度約為攝氏428度,雖然人類無法生存,但可能存在著大氣層,讓生命體在星球上存活。

Travel through the cosmos with this animation from @RenderArea to see an artist's impression of what Gliese 486b could look like. pic.twitter.com/8socdjWZcJ