26光年外有顆「超級地球」…可能有大氣層！科學家超興奮：是夢想

▲Gliese 486b行星。（圖／翻攝自RenderArea）



記者張方瑀／綜合外電報導

最新研究指出，在距離地球26光年外，有一顆表面溫度比金星略低的系外行星，體積比地球略大，而表面溫度約為攝氏428度，雖然還不到能夠讓人類生存的地步，但有可能存在著大氣層，也就是說它可能是適合生命存在的「超級地球」。

最新《科學》（Science）期刊研究指出，這顆被稱作「Gliese 486b」的類地行星距離地球僅26光年，從整個銀河系的角度來看，它算是位在地球的近郊。Gliese 486b圍繞著一顆紅色恆星運行，它的體積比地球大，表面溫度約為攝氏428度，雖然人類無法生存，但可能存在著大氣層，讓生命體在星球上存活。

Travel through the cosmos with this animation from @RenderArea to see an artist's impression of what Gliese 486b could look like. pic.twitter.com/8socdjWZcJ — UNSW (@UNSW) March 5, 2021

新南威爾斯大學科學院教授蒙特（Ben Montet）表示，「這就是我們夢想了幾十年的行星，從很久以前我們就知道，類地的超級地球一定存在於恆星周圍，但我們最近才有技術來尋找它，這個發現或許能改變我們對於行星大氣的理解。」

Gliese 486b比地球大30％，幾乎是地球的三倍重，而熾熱的表面也讓該行星表面佈滿熔岩河，蒙特說，「這裡的重力比地球強70％，走路跟跳躍都比較困難，在地球上重50公斤的人，會覺得自己在Gliese 486b重85公斤。」

蒙特坦承，研究「超級地球」是一個很大的挑戰，未來可能會繼續研究其大氣組成的特性，以及是否能夠讓生命體存活，甚至是人類的可居性。

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