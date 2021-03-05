婆婆直衝產房「還帶鄰居一起來」！　人妻氣炸：老公全程沒說話

▲外國網友抱怨，婆婆不請自來、直衝產房，還帶鄰居一起來。（圖／翻攝TikTok@paolalovesj）

記者吳美依／綜合報導

TikTok用戶寶拉（Paola）拍攝一連串影片，控訴婆婆惡毒、可怕的行徑，包括在她生第一胎時「不請自來」，甚至帶著鄰居直接衝進產房，自顧自地分享分娩經驗。寶拉回憶，她當時感覺非常不舒服又憤怒，但老公似乎對此沒有意見，什麼話也沒說。

25歲的寶拉表示，婆婆曾把這位鄰居介紹給她認識，沒想到下次見面竟然是在產房，「我當時正在分娩，而且這是我第一個小孩，我非常害怕」。她提到，「（鄰居）開始為我禱告，建議我應該做什麼，如何呼吸和按摩腿部。再說一次，我之前只見過這位女士一次」。

寶拉透露，婆婆要求知道小倆口的財務狀況與具體開支，還會碎念兒子「工作太辛苦了」。但是，她身為全職家庭主婦，每次買東西都很有罪惡感，「我是一個能夠待在家裡的媽媽，而我對此非常感激。我老公也知道這件事」。

此外，婆婆也時常詢問敏感問題，包括兒子1小時能賺多少錢、是否又在加班，並且為此煩惱。寶拉說，「她看見我買新東西時就會問『這多少錢？』……我只是覺得，這不關她的事」。

寶拉表示，她18歲奉子成婚，多年以來都忍受著婆婆的行徑，為了婚姻生活也不願小題大作，直到最近大吵一架，終於決定與婆婆斷絕聯絡。

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