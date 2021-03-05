公路勒頸魔「性侵殘殺」7女！入獄也遭活活勒斃　慘死牢房中

▲美國連續殺人犯基布（Roger Reece Kibbe）被媒體稱為「I-5公路勒頸魔」（I-5 Strangler）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國連續殺人犯基布（Roger Reece Kibbe）於1970至1980年代性侵勒斃至少7名女性，由於棄屍地點大多位於5號州際公路加州路段，因此被媒體稱為「I-5公路勒頸魔」（I-5 Strangler）。他被判處無期徒刑，2月28日卻陳屍獄中，4日被法醫證實慘遭勒斃，與其受害者以相似方式死去。

綜合《美聯社》等外媒報導，81歲的基布在穆勒克里克州立監獄（Mule Creek State Prison）服刑。他的遺體被發現時，獄友布德洛（Jason Budrow）就站在一旁。

▲布德洛（Jason Budrow）目前尚未被起訴。（圖／達志影像／美聯社）



阿馬多爾郡（Amador County）警長辦公室引述驗屍報告指出，基布被人親手掐死，死因為他殺。40歲的布德洛是一名定罪殺人犯，被判處無期徒刑，不得假釋。雖然他出現在遺體附近，被視為頭號嫌疑犯，但目前尚未遭到起訴。

基布犯案時，總是鎖定精神狀況不佳、生活在社會邊緣的脆弱女性，性侵勒斃受害者後，還將死者衣服剪成奇怪樣式，最後棄屍於公路附近。他1991年首次被起訴，但檢方直到2008年才透過一名成功逃脫的倖存者，找到沾染紅漆與DNA的繩索、剪刀等物品，獲得足夠證據將其定罪。

基布2009年承認犯下7起案件，最後同意與檢警合作，換取撤銷死刑，此後就在獄中度過餘生。

聖華金郡（San Joaquin County）退休警探貝托奇奇尼（Vito Bertocchini）當年也曾參與此案調查。他認為，基布的死是「適當的正義」，「我不希望任何人倒楣，但我希望他被謀殺時，記得自己的每一名受害者」。

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