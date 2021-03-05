全球晶片大短缺！　路透爆：美仍未准企業出貨給中芯國際

▲全球晶片短缺情形擴大，消息人士說，美國政府遲未批准應用材料和科林研發等國內企業出貨晶片製造設備給中國的中芯國際。（圖／CFP）



文／中央社

全球晶片短缺情形擴大，消息人士說，美國政府遲未批准應用材料（Applied Materials）和科林研發（Lam Research）等國內企業出貨晶片製造設備給中國的中芯國際。

去年12月，美國前總統川普政府的商務部，出於對中芯國際與中國軍方關係的疑慮，將這家半導體大廠列入貿易黑名單。之後，許多美國供應商迅速申請許可，要出貨估計價值達50億美元的設備和材料。

路透社報導，根據6名以上業內消息人士的說法，很多許可未獲同意；也有某些許可獲准，包括近日批准為數不多的昂貴設備在內。

現任總統拜登今年1月就任後，政策開始轉向，但新官帶領下的政府機構尚未完全決定應出售哪些設備給中芯國際。中芯國際為高通（Qualcomm Inc）等美國企業生產晶片。

商務部將中芯國際列入名單，意味美國供應商出貨給這家公司之前，須取得許可。此事並不尋常，因為商務部表示，多數產品應以個案為基礎來決定是否核准。然而，能用來製造最先進10奈米和更小製程晶片的設備可能都無法獲准。

美國政府本應在申請提出後1個月內做出決定，但後續問題中止了進程。

總部位於加州佛利蒙特（Fremont）的科林研發公司發言人昨天表示：「科林研發仍在申請過程之中，至今仍未接獲回應。」

另外，總部位於加州聖克拉拉（Santa Clara）的應用材料公司財務長在2月18日的財報電話會議中表示，其財測不認為許可將獲准；應用材料發言人本週不願對許可一事進一步置評。

中芯國際未回應媒體就此提出的問題，但先前曾表示，僅針對民用和商業終端用戶提供服務，與中國軍方並無任何關係。

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