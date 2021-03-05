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婆婆「沒跟到蜜月」氣哭　還搶曝光媳婦懷孕！網崩潰：我的更恐怖

▲▼媳婦告狀：婆婆「沒跟到蜜月」氣到爆哭。（圖／翻攝自TikTok）

▲卡莉說她的婆婆「沒跟到蜜月」氣到爆哭。（圖／翻攝自TikTok）

記者張方瑀／編譯

美國一名女子在TikTok分享了有關「恐怖婆婆」的故事，原來她的婆婆因為「沒一起去度蜜月」而大發雷霆，甚至在她剛懷孕希望低調時，直接在臉書上大聲宣布媳婦懷孕。這段影片也引發大批網友共鳴，紛紛寫下自己的相同遭遇，「婆婆不准我自己幫小孩取名字」、「我婆婆帶著鄰居衝進我的產房」。

TikTok一名叫做卡莉（Cari）的母親分享了關於婆婆的恐怖行為，一切都讓她感到十分難受。卡莉表示，她跟丈夫都曾離過婚，因此這次想要低調的小婚禮，沒想到婆婆就從此刻開始發牢騷，「她跟我說，她兒子應該有個盛大的婚禮，因為兒子從來沒有結過婚，看來她好像是忘記曾經參加過兒子的婚禮。」

接著當她和丈夫出發去度蜜月，結果婆婆得知後竟大發脾氣，還氣得哭出來，「我真的不敢相信她會大發雷霆，因為我們蜜月時真的沒帶她去。」更讓卡莉欲哭無淚的事情是，當她得知懷孕後立刻告知婆婆，也告訴婆婆希望除了家人以外，過幾星期後再對外公開，沒想到婆婆竟然在一個小時後，就在臉書詔告天下，讓她超級傻眼。

許多網友也紛紛在影片底下留言，分享自己遇到更恐怖的瘋狂婆婆，「我婆婆不准我自己幫小孩取名字，因為這麼多年來她替所有孫子都取了名字」、「她直接帶著鄰居來到我產房」、「我婆婆一天到晚說我胖，但她明明比我胖30公斤」、「我婆婆在婚禮上跟老公跳舞時，哭倒在他懷裡說，『不要為了這個女人離開我』」。

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