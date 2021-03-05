日本山口組內部火拼影片曝！暗夜驚傳槍響10車包圍　組長中彈重傷

▲鬧事群眾先是圍毆其中一人，後來又開車直接輾過傷者。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

日本群馬縣4日凌晨發生一起槍擊案，經警方調查，竟是知名幫派山口組某分支的內部鬥毆事件，一共造成1名組長與2名組員中彈，其中一人甚至遭到車輛撞擊，3人都身受重傷，送醫後仍在觀察中。由於事發地點附近學校林立，警方也加強警力於上下課時間在周遭巡邏，目前已經以殺人未遂罪嫌，成立搜查本部立案調查。

根據《每日新聞》報導，群馬縣伊勢崎市4日凌晨發生一起街頭槍擊案件，警方於同日凌晨5時左右接獲太田市某醫院通報，有傷患疑似遭到槍擊來院救治。警方表示，受傷的是山口組旗下某分支的48歲男性組長與另外2名組員，其中組長的肩膀中彈，一名27歲的組員臉部中彈，另一名30歲的組員不僅中彈還遭到車輛撞擊，3人皆為重傷。

警方初步研判，此案可能是暴力集團內部的鬥毆事件，已為此成立搜查本部深入調查。根據警方透露，3人4日在伊勢崎市街頭遭到攻擊，其中一名傷患坦承的確「有發生爭執」。從網友拍攝的影片中更可以看到，當時現場一共聚集了超過10人，伊勢崎警方也在同日凌晨3時左右接獲民眾通報稱路邊發生鬥毆事件。

一名65歲的目擊民眾表示，「那時候外面有一大群人在吵架，還有兩三個人手持球棒。群聚在現場的車子超過10輛，不斷有人大喊，『我要殺了你』等。」

據網友透露，參與此次鬥毆事件的是第六代山口組的「第三代弘道會」旗下「野內組」旗下的「第二代栗山組」。

由於事發地點附近有幼稚園、小學、國中以及高中，警方也已安排警力在上下學時段加強巡邏。

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