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英現新變異毒株「B.1.1.318」　已有16例！類似南非巴西變種病毒

▲▼新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲英國發現新的新冠變異毒株「VUI-202102/04」（又稱B.1.1.318）。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國衛生機構負責人4日證實，境內發現新的新冠變異毒株「VUI-202102/04」（又稱B.1.1.318），已被列入當局指定密切觀察名單之中，目前確定有16例染疫個案出現。消息指出，此毒株最早在2月15日被發現，且與南非、巴西變種病毒同樣存在E484K突變。

綜合BBC、獨立報報導，最新發現的新冠變異毒株「VUI-202102/04」被認為是英國變種病毒B.1.1.7的再變異毒株，不含有N501Y突變特徵，但有E484K突變。專家認定此一變異毒株應起源於英國，有16例個案，分布在英國各地，當局已經展開接觸者追蹤，並建議採取隔離措施。

英國現有8種新冠變異毒株被列入觀察名單，而最新發現的「VUI-202102/04」為其中一種，且與先前在利物浦發現的「VUI-202102/01」類似。

專家之所以特別關注E484K突變，因其被認定會降低現有疫苗所提供的保護作用。英國劍橋大學研究病毒專家古普塔（Ravi Gupta）指出，如今抗疫戰場在於疫苗開發，新一代的疫苗需能應對關鍵病毒突變。據美國約翰霍普金斯大學疫情統計網站，英國已有431萬人感染新冠肺炎，其中12萬多人染疫病逝。

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